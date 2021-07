Kashiwa Reysol remporte la victoire contre Kashima Antlers (2-1)

in

11/07/2021 à 14h00 CEST

le Kashiwa reysol a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Bois de Kashima ce dimanche dans le Stade Kashiwa Hitachi. le Kashiwa reysol Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Yokohama F. Marinos. Du côté de l’équipe visiteuse, le Bois de Kashima a remporté le Nagoya Grampus loin par 0-2 et auparavant il l’a également fait dans son fief, contre le Consadole Sapporo 4-0. Avec cette défaite, le Bois de Kashima a été placé en huitième position à la fin du match, tandis que le Kashiwa reysol est quinzième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les Kashiwa reysol, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Christian à 54 minutes. Après un nouveau jeu, il a augmenté le score de l’équipe locale au moyen d’un but de Pedro Raul à la 57e minute, permettant le 2-0. Il a réduit les distances Bois de Kashima grâce à un but de Inukaï juste avant le coup de sifflet final, précisément à 89, terminant ainsi le match avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Kashiwa reysol a donné accès à Shiihashi, Segawa, Mao Hosoya Oui Shinozuka pour Dodi, Toshima, Pedro Raul Oui Christian, Pendant ce temps, il Bois de Kashima a donné le feu vert à Misao, Arthur Caike, Izumi, Yuta matsumura Oui Koizumi pour Léo Silva, Juan Alano, Shirasaki, Est ce que je Oui Tsunemoto.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Richardson Oui Pedro Raul et par le Bois de Kashima admonesté Misao, Inukaï Oui Stum.

Avec 20 points, le Kashiwa reysol de Nelsinho baptiste 15e au classement général à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Naoki soma il s’est classé huitième avec 32 points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. le Kashiwa reysol affrontera le Vissel Kobé Pendant ce temps, il Bois de Kashima le fera contre lui bellmar Shonan.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Kamijma, Koga, Ominami, Takahashi, Richardson, Dodi (Shiihashi, min.77), Mitsumaru, Toshima (Segawa, min.77), Pedro Raul (Mao Hosoya, min.80) et Cristiano (Shinozuka, min.95)Bois de Kashima :Oki, Inukai, Hayashi, Nagato, Tsunemoto (Koizumi, min.94), Diego Pituca, Léo Silva (Misao, min.46), Shirasaki (Izumi, min.60), Doi (Yuta Matsumura, min.76), Stum et Juan Alano (Arthur Caike, min. 60)Stade:Stade Kashiwa HitachiButs:Cristiano (1-0, min. 54), Pedro Raul (2-0, min. 57) et Inukai (2-1, min. 89)