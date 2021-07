Kasie Hunt annonce qu’elle quitte NBC News et MSNBC .

La correspondante montante de NBC News, Kasie Hunt, a annoncé qu’elle quittait NBCUniversal.

Hunt a choqué les téléspectateurs à la fin de son émission MSNBC, Way Too Early, le vendredi 16 juillet, en révélant qu’elle quittait le réseau. “Ce sera ma dernière émission avec vous tous”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle annoncera les détails de “ma nouvelle aventure dans les prochaines semaines”.

Elle a ensuite remercié le réseau et le co-animateur de Morning Joe, Mika Brzezinski, en déclarant: “Je veux juste remercier tout le monde à NBC News, à MSNBC, bien sûr à Mika, pour avoir toujours insisté pour que vous connaissiez votre valeur.” Brzezinski est l’auteur du livre de motivation à succès, Know Your Value: Women, Money and Getting What Your Worth.

Hunt a rejoint NBC News en 2013 en tant que journaliste pour le Congrès et la politique, puis pour MSNBC en tant que correspondant politique. Elle a commencé à animer sa propre émission du dimanche soir, Kasie DC, en 2017, avant de finalement reprendre le créneau du matin du journal en semaine. Elle était également la correspondante de NBC News à Capitol Hill.

La nouvelle survient juste un jour après que MSNBC a annoncé qu’elle étendait sa présence sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock, avec une liste de nouvelles émissions mettant en vedette des talents notables de MSNBC. Cela inclut Morning Mika, hébergé par Brzezinski, mentionné précédemment, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année.

Fireside History With Michael Beschloss est également en développement, qui verra l’historien présidentiel de NBC News “examiner d’énormes événements de l’histoire à travers une lentille moderne”, et une nouvelle série animée par Nicolle Wallace, l’hôte de Deadline: White House sur MSNBC.

MSNBC n’a pas encore commenté le départ de Hunt.