Kasie Hunt quitte NBC et MSNBC pour CNN ⋆ 10z viral

Hôte MSNBC Kasie Hunt, qui a commencé au réseau en tant que journaliste en 2012, a annoncé son départ vendredi. Elle rejoindra CNN, a déclaré une source à Mediaite.

Hunt, qui est correspondante de NBC News à Capitol Hill en plus de ses fonctions d’animatrice de l’émission quotidienne MSNBC Way Too Early, a annoncé ses nouvelles « douces-amères » à la fin de l’émission de vendredi.

“Des nouvelles personnelles, comme on dit – merci à tous les téléspectateurs, journalistes, législateurs et à tous ceux qui se sont levés très tôt pour aider à améliorer @WayTooEarly”, a-t-elle écrit sur Twitter. « J’ai adoré faire ce spectacle. Plus à venir!”

Quelques nouvelles personnelles, comme on dit – merci à tous les téléspectateurs, journalistes, législateurs et à tous ceux qui se sont levés très tôt pour aider à améliorer @WayTooEarly. J’ai adoré faire ce spectacle. Plus à venir! #WayTooEarly pic.twitter.com/k3ULeqRZJI – Kasie Hunt (@kasie) 16 juillet 2021

Variety a rapporté vendredi matin que CNN avait braconné Hunt dans le cadre d’une poussée du chef de CNN Jeff Zucker pour étendre sa présence en streaming.

Par variété Brian Steinberg:

CNN essaie d’embaucher des dizaines de personnes pour l’aider à se lancer dans l’arène du streaming, et une personne proche du dossier a déclaré que Hunt s’était vu offrir un salaire annuel compris entre 1 et 1,5 million de dollars que NBC News estimait ne pas pouvoir égaler. Cette personne a suggéré que Hunt pourrait jouer un rôle central dans les efforts de streaming de CNN, apparaissant en ligne à des moments de grande importance nationale, comme lors des élections présidentielles.

