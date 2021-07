Kasper Schmeichel se moque de l’Angleterre avant la demi-finale de l’Euro 2020

Kasper Schmeichel se dresse entre l’Angleterre et une place en finale de l’Euro 2020 (Photo: YouTube)

Kasper Schmeichel visait une fouille effrontée contre l’Angleterre avant la demi-finale de l’Euro 2020 de demain contre le Danemark en demandant “a-t-il déjà été à la maison?”.

L’équipe de Gareth Southgate arrivera à Wembley en tant que grands favoris pour atteindre leur première finale majeure depuis 1966 et une première finale de Championnat d’Europe après une course presque sans faille jusqu’aux quatre derniers.

Les Trois Lions n’ont pas encore encaissé de but, et bien que les Danois aient atteint ce stade de la compétition sur la crête d’une vague émotionnelle après l’effondrement de Christian Eriksen lors de leur premier match de groupe, l’avantage à domicile signifie que les chances sont fermement en faveur de l’Angleterre.



L’Angleterre devra battre Kasper Schmeichel si elle veut se qualifier pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Schmeichel, cependant, n’est pas étranger à bouleverser le panier des pommes après avoir joué dans la récente campagne victorieuse de Leicester en Premier League et le triomphe de la FA Cup et sera une figure centrale demain si les Danois veulent l’emporter.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait de mettre fin aux espoirs de retour du football à la maison, Schmeichel a déclaré: “Est-ce que cela a déjà été à la maison? Je ne sais pas. L’avez-vous déjà gagné ? ’66 ? N’était-ce pas la Coupe du monde ?

“Pour être honnête, je n’ai pas réfléchi à ce que cela signifierait d’arrêter l’Angleterre. C’est plus ce que cela ferait pour le Danemark. Je me suis très peu concentré sur l’équipe d’Angleterre.

«C’est ce que cela ferait pour notre pays à la maison. La joie que cela apporterait à cinq millions de personnes au pays de faire quelque chose comme ça, de rivaliser avec les nations avec lesquelles nous sommes en compétition. Pas vraiment beaucoup de sentiments pour l’Angleterre à ce sujet.

« Quand vous avez une équipe avec autant de stars mondiales comme l’Angleterre, les attentes seront toujours élevées.

“Je ne peux pas imaginer qu’une telle équipe soit affectée par ce que le pays attend d’elle. Mais ils nous respectent. Ils savent que nous allons nous battre jusqu’au bout.

