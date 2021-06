Kasper Schmeichel “une plus grande star au Danemark que son père”, la légende de Manchester United Peter Schmeichel, a déclaré l’ancien international qui a déclaré que la partie danoise surprendrait le package à l’Euro 2020

in

Cela vous fera vous sentir vieux – Kasper Schmeichel est maintenant une plus grande star au Danemark que Peter Schmeichel.

C’est selon l’ancien international Martin Laursen, qui a déclaré à talkSPORT que l’actuel numéro 1 danois est désormais plus connu dans le pays que son père légendaire de Manchester United.

Peter (à gauche) est une icône du football mais Laursen dit que Kasper (à droite) est une plus grande star au Danemark maintenant

Kasper a réalisé de grandes choses au cours de sa carrière, notamment en remportant la Premier League avec Leicester en 2015/16 et a également remporté la FA Cup avec les Foxes le mois dernier.

Cependant, Peter a plus à se vanter en termes de trophées ayant remporté cinq titres de Premier League, trois FA Cups et une médaille de vainqueur de la Ligue des champions.

Peter était également le gardien de but du Danemark lorsqu’ils sont devenus étonnamment champions d’Europe en 1992.

Mais, malgré la place de son père dans les livres d’histoire, Kasper est actuellement la plus grosse affaire de la nation scandinave, dit Laursen.

Kasper a 65 sélections danoises à son actif, mais Peter est le détenteur du record de sélections du pays avec 129

“Aujourd’hui, tout le monde parle de Kasper Schmeichel”, a déclaré Laursen à talkSPORT 2.

“Si vous dites ‘Schmeichel, tout le monde pense à Kasper Schmeichel, pas à Peter Schmeichel”,

«Ma génération était évidemment Peter Schmeichel, mais maintenant, quand je dis à mes enfants ‘Schmeichel’, ils ne pensent pas à Peter Schmeichel. #

« Évidemment, c’est Kasper Schmeichel. C’est la grande star.

Kasper et co. commencer leur campagne Euro 2020 samedi alors qu’ils affrontent leurs rivaux nordiques à Copenhague, EN DIRECT sur talkSPORT 2.

La Belgique et la Russie sont également dans le groupe B, et l’ancien défenseur d’Aston Villa et de l’AC Milan Laursen a révélé qu’il y avait de grandes attentes pour cette génération de joueurs au Danemark.

Il prétend même qu’ils pourraient être l’un des packages surprise du tournoi et aimerait les voir atteindre les demi-finales.

“Il n’y avait aucune attente pour l’équipe du Danemark en 92”, a ajouté Laursen.

« Cette fois, je pense que les attentes sont très élevées. Non pas que nous devons gagner, mais nous rêvons de gagner.

« L’équipe est très, très bonne. Les joueurs sont bons, les résultats sont bons, tout a été très positif pour l’équipe danoise.

« Je dis que si nous arrivons en demi-finale, ce serait le succès. Je pense que nous avons de très bonnes chances de bien faire.

« Nous jouons également les trois premiers matches au Danemark, tout semble bien. Nous espérons tous au Danemark.

