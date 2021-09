Kaspersky veut améliorer la sécurité des PME avec un budget limité

Alors que la pandémie a laissé les PME à court de fonds à un moment où les cybermenaces augmentent, Kaspersky a dévoilé une nouvelle plate-forme gratuite avec des trucs et astuces pour les aider à améliorer rapidement la sécurité de leur organisation.

Selon le rapport « Comment les petites entreprises ont traversé 2020-2021 » de la société de cybersécurité, plus de la moitié (52%) de toutes les entreprises interrogées ont déclaré que les difficultés financières rencontrées au cours des 12 derniers mois deviendront probablement permanentes. Dans le même temps, 47 % des PME ont déclaré avoir du mal à financer des améliorations en matière de cybersécurité, même si elles réalisent l’importance de la protection contre les cybermenaces.

Par conséquent, les entreprises sont moins susceptibles de dépenser davantage pour la cybersécurité à l’avenir, malgré les risques accrus liés aux logiciels malveillants et aux ransomwares.

C’est pourquoi Kaspersky a créé sa nouvelle plate-forme Kaspersky Cybersecurity On a Budget qui fournit un ensemble de recommandations courtes mais exploitables qui sont pertinentes pour toute entreprise ainsi que des conseils spécifiques pour différents secteurs et besoins commerciaux.

Kaspersky Cybersecurity sur un budget

Dans les trois sections principales de Kaspersky Cybersecurity On a Budget, les visiteurs peuvent découvrir les meilleures pratiques concernant la plupart des routines et processus généraux dans toute entreprise, comme comment protéger les bases de données client, les rapports et autres données importantes, comment dépenser moins en informatique et comment organiser un communication interne et externe de l’entreprise.

La plate-forme comprend également des lignes directrices pour des besoins commerciaux spécifiques tels que les organisations opérant dans le secteur de la santé, celles travaillant avec la propriété intellectuelle et les entreprises qui embauchent des indépendants. Ces « à faire » sont présentées dans un format interactif où un utilisateur doit répondre à une courte question avant d’obtenir un conseil pour l’aider à recevoir rapidement les recommandations dont il a besoin.

Tous les conseils, y compris sur la plate-forme Kaspersky Cybersecurity On a Budget, sont courts mais exploitables avec des instructions qui peuvent être mises en œuvre rapidement et ne nécessitent pas de compétences informatiques ou de cybersécurité difficiles.

EVP des affaires d’entreprise chez Kaspersky, Evgeniya Naumova a fourni de plus amples informations sur la façon dont les PME peuvent bénéficier de la nouvelle plate-forme gratuite axée sur la cybersécurité de l’entreprise dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Chez Kaspersky, nous sommes convaincus qu’en suivant des règles de base, les organisations peuvent atteindre un niveau essentiel de cyberprotection en peu de temps et sans ressources supplémentaires. Qu’il s’agisse d’une petite entreprise de construction, d’un café ou d’une agence de marketing, la plateforme fonctionne pour tout le monde. La pandémie a durement frappé les petites entreprises, de sorte que les finances et les ressources peuvent être limitées aujourd’hui. C’est un argument de plus pour investir quelques minutes à lire et quelques heures pour mettre en œuvre des recommandations qui aideront ensuite à protéger votre entreprise. »