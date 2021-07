Kasual Kas lance une société de gestion à part entière ⋆ .

Kasual Kas

*Gestionnaire musical talentueux, Kasual Kas a toujours eu une oreille incroyable pour la musique. Pendant des années, il a utilisé ces talents pour propulser les autres, mais maintenant, en tant que PDG de Big Wins Only, Kas récolte les fruits de son travail acharné et crée pour ses artistes le type d’atmosphère propice à un succès durable.

Bien que solidement ancré dans la musique, Big Wins Only envisage de se diversifier dans plusieurs domaines du divertissement ainsi que dans le sport. Avec Matt Patterson et Fredrick Green et un partenaire silencieux, le quatuor prévoit de créer de grands artistes, mais des êtres humains encore meilleurs. Une atmosphère familiale et des attentes élevées sont les valeurs fondamentales de l’entreprise. Apprendre à traiter chaque victoire comme une grande victoire est la clé de leur succès attendu.

Zenger s’est entretenu avec Kas pour discuter de l’arrivée tant attendue de Big Wins Only. Il explique pourquoi il fonde de grands espoirs sur le producteur/compositeur Tenroc et bien plus encore.

Percy Crawford a interviewé Kasual Kas pour Zenger.

Zenger : Comment ça va?

Percy Crawford a interviewé Kasual Was pour Zenger. (Heidi Malone/Zenger)

Kas : COVID a fait sortir l’homme, la femme ou la connivence des gens. Nous avons pu voir qui était capable de nager et qui allait se noyer. Pour moi, la meilleure chose qui me soit arrivée a été la pandémie parce qu’elle m’a fait prouver ma propre force intérieure. Il y a eu tellement de tests que nous avons tous traversés, ceux qui en sont sortis, vous ne pouvez pas me dire que ce ne sont pas des chiens.

Zenger : Nous avons fait une interview il y a quelque temps qui n’a jamais été publiée parce que vous clarifiiez certaines choses. C’était comme si Big Wins Only était en mouvement, mais cela ressemblait plus à une idée. Maintenant que c’est une société de gestion pleinement opérationnelle, parlez-nous-en.

Kas : Il y a tellement de choses juridiques que vous devez traverser lorsque vous créez une LLC, et comprendre qui va être l’avocat, saisir le talent, conclure des accords d’exploitation et tout ça. Je prenais de l’avance parce que je suis excité à l’idée d’avoir ma propre entreprise. C’était plus conceptuel lorsque nous avons parlé pour la première fois, mais maintenant tout est concret. Nous ne sommes pas seulement une société de gestion, mais nous agissons également dans certains cas en tant que label, en ce qui concerne le financement et les artistes eux-mêmes.

Zenger : Je suis sûr que tout cela en valait la peine maintenant.

Kas : Je n’étais pas autant un homme d’affaires qu’un visionnaire. Maintenant, je suis le PDG de ma propre entreprise – bravo également aux autres propriétaires – j’ai trois autres personnes – mais c’est ma vision, et elle s’est réalisée. Avant c’était comme si j’avais construit cette autre entreprise à partir de zéro, tout le monde l’a vu prospérer, et quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n’en possédais aucune. Ma pièce était si petite que cela n’avait pas d’importance. Maintenant, je contrôle le récit moi-même. Je suis le vaisseau qui fait partir cette chose, et la voir partir est dingue.

Zenger : Le concept est-il toujours enroulé autour du sport des années 90 ?

Kas : Encore plus. On parle toujours de sport, mais mon entreprise est tellement compétitive. Maintenant, tout le monde se serre la main dans le sport professionnel, ma société vient d’une époque où vous pouvez être mon ami quand nous sommes en vacances. Mais quand je suis dans ces tranchées, je suis Ant Mason, je suis Charles Oakley. Je vais faire tout ce qu’il faut pour moi, mes clients et mon équipe pour gagner. Et après que nous ayons gagné, je t’emmènerai boire un verre, à la Michael Jordan.

Zenger : Comment était-ce d’être en studio avec Rodney « Darkchild » Jerkins ?

Kas : Rodney est la bande originale de mes goûts musicaux. Cela vient de Michael et Janet Jackson… tous ceux avec qui il a travaillé. Lui étant la bande-son musicale de ma vie, la première occasion de le rencontrer, je n’étais pas stupéfait, mais c’était plutôt du genre : « Kas, comment es-tu arrivé ici ? » Ce qui est encore plus fou, moi et Rodney partageons exactement la même vision musicalement. Quand je dis que quelqu’un a du talent, il ne me demande même plus de lui envoyer de la musique, il dit : « Je veux juste les rencontrer.

Par exemple, je viens de signer Gaya, une fille super talentueuse du Qatar. Rodney n’a même pas eu besoin d’écouter 10 secondes de sa musique car il savait déjà que nous avions déjà les mêmes goûts en matière de musique. Je suis béni au-delà de ma vie d’avoir l’opportunité de travailler pour lui. Et nous avons des choses vraiment cool à venir.

La nouvelle entreprise de Kasual Kas se concentre sur les sports des années 90. (Avec l’aimable autorisation de Kasual Kas)

Zenger : Comment avez-vous découvert Gaya ?

Kas : Elle a déménagé aux États-Unis il y a quatre ans en provenance du Qatar. Pendant la pandémie, il était environ 3 heures du matin, je n’arrivais pas à dormir. Que font tout le monde, ils sautent sur les réseaux sociaux. Mais au lieu d’aller sur les sites de potins, je hashtagais des auteurs-compositeurs, des chanteurs et j’écoutais simplement de la musique. Et je suis tombé sur cette fille qui jouait de la guitare depuis son dortoir et j’ai été époustouflé. Nous l’avons signée, et elle travaille avec Darkchild, et il se passe quelque chose de monstre. Je ne peux même pas encore le dire, mais c’est énorme.

Zenger : Vous apportez toujours une certaine énergie lorsque vous parlez de vos artistes, mais vous êtes extrêmement enthousiaste lorsque vous parlez de Tenroc. Tout ça c’est à propos de quoi?

Kas : Je sais que ça se passe mal, mais je veux le noter, Tenroc sera considéré comme le plus grand producteur et auteur-compositeur à avoir jamais vécu. Cela vient de quelqu’un qui a découvert Jon Bellion, qui est l’un des plus grands auteurs-compositeurs et producteurs du moment, et je ne jette pas ces compliments à la légère. Avec Dieu, parce qu’il est un homme de Dieu, Tenroc deviendra le plus grand auteur-compositeur-interprète de l’histoire de la musique. Et il n’a que 21 ans. Quelques semaines après la publication de cet article, les gens verront vraiment ce que je veux dire. Il sera validé lorsqu’ils verront les sorties que nous avons reçues en 2021 et 2022.

Zenger : Qu’est-ce qui le rend si spécial?

Kas : Il joue des instruments depuis l’âge de 7 ans ; il produit depuis l’âge de 9 ans. Il est aussi le directeur musical de son église et… il y a quelque chose de spirituel dans sa façon de produire ; c’est pieux. Je ne le compare pas à Dieu, mais il est tellement connecté à Dieu, tout ce qu’il fait met ce sentiment d’euphorie dans vos os. Il est l’être humain rythmique le plus naturellement né que j’aie jamais rencontré. Il peut faire du bruit avec n’importe quoi. Il parle le langage à travers le rythme et la musique, et je n’ai jamais vu quelqu’un le faire à ce point. Et je viens de passer deux semaines avec Darkchild. Le mot verra Tenroc pour les 40 prochaines années au plus haut niveau.

Zenger : Quelle est l’essence de votre entreprise ?

Kas : Big Wins Only est une famille de personnes. Peu importe votre taille ou votre succès, la plus grande victoire vient les uns des autres. Donc, quand je dis, Big Wins Only, il ne s’agit jamais de la véritable distinction. Les gens demandent : « Vous ne célébrez pas les petites victoires ? » Non, nous célébrons chaque victoire comme une grande victoire. Et cela peut être aussi peu que d’aller manger dans notre restaurant préféré, Robke’s à Northport (New York) … OK, une prise sans vergogne. C’est une grande victoire pour nous. Chaque jour en surface est pour nous une grande victoire. C’est la devise de l’entreprise. Tout ce que vous faites dans la vie est une victoire majeure. Outre toutes les choses incroyables que nous allons faire à l’avenir, Big Wins Only reconnaît que chaque jour de la vie est une victoire.

Kasual Kas veut aider ses jeunes clients à « faire ce qu’il faut ». (Avec l’aimable autorisation de Kasual Kas)

Zenger : Qu’est-ce qui vous permet de rester si connecté et impliqué dans le jeu musical ?

Kas : Deux choses, Percy. Le premier est l’amour pour la musique actuelle. J’aime tous les genres. J’écoute du slow, du chanteur, de l’auteur-compositeur, des ballades à la guitare, puis j’écoute du rap, de la musique shoot’em-up. Il n’y a pas de niveau de qui fait la meilleure musique. J’aime tout ce qui est connecté au son parce que cela me fait ressentir quelque chose.

Et deuxièmement, je ressens ma capacité à diriger, à établir des liens avec les jeunes et à les aider à grandir dans une industrie qui cherche vraiment à tirer parti d’eux. J’ai toujours adopté l’approche de les aider à grandir, avec cela vient de l’argent, des distinctions. Je m’en fiche de tout ça, à moins que la personne avec qui je travaille grandisse et soit un bon humain. Cela me fait me sentir plus jeune en travaillant avec ces jeunes et en les aidant à faire ce qu’il faut dans cette merde. Cela me donne juste l’impression de vivre.

Zenger : Dans l’attente de grandes choses de la part de l’entreprise, tenez-moi certainement au courant. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter ?

Kas : Je veux que le monde sache que Big Wins Only n’est pas que moi. Je suis considéré comme le visage parce que je fais avancer beaucoup de choses, mais ce ne serait pas possible sans Matt Patterson, Fredrick Green, qui sont mes partenaires. Et j’ai aussi un partenaire silencieux qui a mis son argent là où il y a de la bouche et a vu ma vision, et il sortira plus tôt que plus tard. Ces gens ont vu ma vision et n’ont pas fixé de plafond à ce qu’ils étaient prêts à me donner.

