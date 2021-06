Kat Cammack suggère qu’aucune élection présidentielle n’a été juste ⋆ 10z viral

Membre du Congrès Kat Cammack (R-FL) n’est pas le seul parmi les républicains à croire que l’élection de 2020 n’était pas “juste et carrée”. Mais la députée de Floride va beaucoup plus loin – déclarant qu’aucune élection dans l’histoire américaine n’a été au niveau.

Cammack a exprimé son point de vue lors d’une interview avec le présentateur de Cheddar JD Durkin, qui lui demandait si les républicains du Sénat bloquaient la loi sur les droits de vote We The People avancée par les démocrates. Parlant de ce qu’elle considère comme un manque de confiance du public dans l’intégrité du système électoral américain, Cammack a lancé l’affirmation nébuleuse et non fondée qu’il y avait « beaucoup d’affaires amusantes » liées au vote de 2020, « et ces types d’actions sapent vraiment ce que les gens croient être une élection libre et juste.

Le représentant de la Floride faisait partie du groupe de républicains du Congrès qui ont voté en faveur de l’annulation des élections de 2020 il y a quelques mois, même après l’attaque du Capitole des États-Unis par celui de Donald Trump partisans qui ont été alimentés par ses fausses affirmations selon lesquelles les élections ont été «volées». Lorsqu’on lui a demandé si elle maintenait cette décision, Cammack a repoussé la question de Durkin en affirmant que son vote pour décertifier les résultats de l’Arizona et de la Pennsylvanie “ne devait pas renverser les élections”.

Cammack a défendu sa décision en faisant valoir que dans les deux États, le concours était un affront à la Constitution entre les modifications de leurs lois électorales et les ajustements méthodiques qu’ils ont entrepris en raison de la pandémie de coronavirus.

“C’est fondamentalement inconstitutionnel”, a déclaré Cammack, “c’est pourquoi nous avons voté pour retirer la certification de ces deux États. Il n’y a jamais eu une seule idée que la décertification de ces États annulerait les élections. »

Durkin a ensuite changé de vitesse et a demandé : « Est-ce que Joe Biden gagner cette élection juste et carré ?

“Je pense que Joe Biden est le président des États-Unis parce que le peuple américain a voté pour le président des États-Unis, et c’est ainsi que son bulletin de vote devait être déposé”, a déclaré Cammack. “Malgré le fait que nous ayons voté pour retirer la certification des votes en Pennsylvanie et en Arizona, il n’y a pas eu assez de votes pour changer ce résultat, et je pense donc que tout le monde a participé à ce vote en comprenant cela.”

« Mais a-t-il remporté les élections justes et carrées ? » Durkin a encore demandé.

“Je pense que tout bulletin de vote frauduleux jette le doute sur l’ensemble de l’élection”, a répondu Cammack. Cela ignore le fait que Trump et son équipe juridique ont passé des mois à prétendre que l’élection avait été corrompue par une fraude de masse, même si aucune preuve n’a jamais émergé de fraude de la taille et de l’échelle qui auraient renversé l’ensemble de l’élection. Durkin a abordé ce sujet en remarquant que «chaque élection a ses problèmes», et il a de nouveau demandé à Cammack de répondre à la question.

“Je pense que Joe Biden a remporté les élections”, a répliqué Cammack. “Je pense qu’il est impossible de dire ‘juste et carré’ quand on sait qu’il y a eu des problèmes autour du processus électoral… mais on coupe les cheveux en quatre ici.”

Étant donné que Cammack ne dirait pas que la victoire de Biden était «juste et carrée», Durkin lui a demandé si elle était d’accord avec Trump, qui a affirmé que l’élection était «truquée» depuis qu’il l’a perdue.

Sa réponse :

Je ne crois pas que cela ait été truqué. Encore une fois, le président Biden a remporté les élections, mais si vous dites juste et carré, cela implique que chaque bulletin de vote légal a été compté et déposé, et qu’il n’y a eu aucun bulletin de vote illégal ou frauduleux qui a été déposé. Nous savons tous que ce n’est pas vrai. Il y a des cas de fraude électorale partout en Amérique. Maintenant, était-ce suffisant pour renverser les élections ? Je ne le crois pas, mais encore une fois, « juste et carré » est une déclaration définitive.

Durkin a répliqué en notant que selon la logique de Cammack, « ​​vous pourriez aussi dire qu’en 2016, Donald Trump n’a pas gagné juste et carré, n’est-ce pas ?

“Nous pourrions dire cela en remontant à toutes les élections présidentielles que nous avons eues dans l’histoire moderne”, a répondu Cammack.

