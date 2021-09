WandaVision est devenu un acteur majeur au cours de cette saison de récompenses, et ce n’est pas surprenant étant donné à quel point il faisait chaud. L’émission, qui est la première production télévisée à venir de Marvel Studios, a été créée en février dernier et a reçu une vague de critiques positives et d’énormes nombres de téléspectateurs. Les critiques ont fait l’éloge des performances, de la scénographie, de la musique et des thèmes plus profonds du spectacle.