Kat Dennings sur Si elle reviendrait pour un autre film ‘Thor’ ou une équipe Jimmy Woo après ‘WandaVision’ (exclusif)

Les fans de Marvel ont été agréablement surpris lorsque Kat Dennings a été choisie pour WandaVision, reprenant son rôle de Darcy Lewis dans Thor et Thor : The Dark World. La populaire série Marvel est devenue l’une des émissions les plus discutées sur Disney + et met en vedette Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Paul Bettany (Vision) et Kathryn Hahn (Agatha). Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, Dennings a noté à quel point elle était ravie qu’on lui demande de monter à bord du projet.

“J’ai été très surprise et excitée”, a déclaré l’actrice lorsqu’on lui a demandé si elle était choquée que le MCU l’ait entraînée dans l’histoire de Marvel. “Au début, je savais juste qu’ils voulaient ramener Darcy. Quand j’ai entendu que c’était pour WandaVision, j’étais très intrigué. C’est un projet tellement unique – je pense que le public a vraiment apprécié la particularité de la série.”

Darcy a été introduit dans les films de Thor après que l’ancien étudiant en sciences politiques devenu scientifique soit entré en contact avec Thor (Chris Hemsworth) à son arrivée sur Terre. Le personnage de 35 ans – aux côtés de Jane Foster de Natalie Portman et Erik Selvig de Stellan Skarsgård – a aidé Thor à réussir dans ses affrontements dans les deux films. Être intégrée à l’histoire de WandVision n’était pas quelque chose à laquelle elle ou les fans s’attendaient, mais c’était certainement intéressant.

Hemsworth et Portman sont actuellement occupés à tourner le quatrième volet de la franchise Thor, Thor : Love and Thunder. Pour l’instant, on ne pense pas que Dennings reviendra pour le film. Cependant, elle a admis qu’elle était prête à tout pour Marvel à l’avenir. “Je suis TOUJOURS partant pour tout ce que Marvel me demande !” elle a jailli lorsqu’on lui a demandé si elle serait partante pour un autre film de Thor.

Elle est également ouverte à un autre projet MCU que les fans demandent depuis la fin de la saison de WandaVision. Les fans de Marvel espèrent que Darcy et l’agent du FBI Jimmy Woo (joué par Randall Park) se réuniront un jour pour leur propre spin-off. Dennings adore l’idée, mais il ne tient qu’à l’esprit de Marvel Studios d’en faire une réalité. “C’est toujours aux pouvoirs en place”, a déclaré Dennings. “Je pense qu’ils ont pris note de tous les commentaires. Je le ferais sans hésiter !”

En attendant, Dennings s’occupe d’un certain nombre de projets, y compris son récent partenariat avec Royal Canin pour leur initiative “Emmenez votre chat chez le vétérinaire” le 22 août. “J’adore les chats et je l’ai toujours fait ! Mon chat, Millie, a été une partie si importante de ma vie depuis que je l’ai adoptée. Elle a également été mon rocher pendant la pandémie. Nous avons passé tellement de temps ensemble et cela a vraiment cimenté que je veux continuer à faire de sa santé un priorité”, a-t-elle expliqué en expliquant pourquoi elle souhaitait s’associer à la marque d’aliments pour animaux de compagnie. “La moitié des chats aux États-Unis ne reçoivent pas de soins vétérinaires réguliers. Si vous avez déjà côtoyé des chats, vous savez qu’ils ne se montrent pas toujours lorsqu’ils sont malades ou ont besoin d’aide, et vous ne le remarquerez peut-être pas. des signes qui pourraient conduire à des problèmes de santé plus importants.” Les amoureux des animaux peuvent visiter www.royalcanin.com/cathealth pour s’engager à emmener leurs amis à fourrure chez le vétérinaire.