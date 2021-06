Pour les fans qui pourraient avoir le cœur brisé par le refus des plans de relance, ce n’est vraiment pas une mauvaise nouvelle. Cela devrait être une consolation que le casting reste si proche, et il y a déjà eu un certain nombre de retombées TVD, avec The Originals ajoutant plus à la franchise, et Legacies est une retombée encore plus profonde qui est toujours en cours sur The CW.