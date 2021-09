Kat Graham, Tom Hopper en vedette dans le film romantique Netflix Love in the Villa ⋆ .

Il a été révélé que Opération Christmas Drop actrice Kat Graham et L’Académie des Parapluies‘s Tom Hopper sont prêts à jouer dans le prochain Netflix Roméo et Juliette-un film d’histoire d’amour inspiré, L’amour à la Villa. La production commencera ce mois-ci à Vérone, en Italie, et sortira sur le streamer dans le monde en 2022.

Love in the Villa mettra en vedette une jeune femme qui entreprend un voyage dans la ville de Vérone, bien sûr, après avoir vécu une rupture. À son arrivée, cependant, elle découvre que sa location de villa a été réservée en double et qu’elle doit maintenant partager la moitié de ses vacances avec un « Britannique cynique (et très beau) ». Bien qu’aucun autre détail de l’intrigue n’ait été révélé, nous savons que William ShakespeareLa célèbre pièce de théâtre a fortement inspiré l’intrigue revisitée sous un jour moderne.

Le film sera réalisé par le scénariste et réalisateur Mark Steven Johnson, qui a également travaillé sur Netflix Amour, Garanti, Trouver Steve McQueen, et 2007 Cavalier fantôme. Johnson avait ceci à dire concernant la sortie du film :

“Maintenant, plus que jamais, les gens ont besoin d’amour et de rire dans leur vie. Tout le monde semble tellement divisé ces jours-ci. Mais à la fin, tout le monde veut la même chose : aimer et être aimé. C’est de cela que parlent des films comme L’AMOUR DANS LA VILLA.

L’amour dans la villa est produit par Johnson et Margret Huddleston et Stéphanie Slack pour le divertissement hors caméra.

Graham et Hopper sont des compléments parfaits pour représenter une sensation de type Roméo et Juliette, car tous deux ont de nombreux CV dans l’industrie du cinéma et de la télévision et brilleront probablement ensemble à l’écran. Hopper a récemment été vu dans son rôle de Luther dans The Umbrella Academy, tout en ayant également des rôles dans Terminator : Destin sombre, Je me sens belle, parmi tant d’autres. Graham peut être repéré dans l’opération Christmas Drop de Netflix, ainsi que Coupe-gorge Ville et Tous les yeux sur moi.

Dans tous les cas, Love in the Villa sera certainement une escapade romantique pleine d’amour et de rires que tous les fans pourront apprécier. Être situé dans l’un des endroits les plus beaux et les plus romantiques du monde ne devrait pas faire de mal non plus. Assurez-vous de rester à l’écoute de Collider pour plus de détails à venir et ne manquez pas Love in the Villa en première mondiale sur Netflix en 2022.

