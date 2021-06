Kat McNamara d’Arrow reviendrait-elle dans l’Arrowverse malgré l’annulation du spin-off ? Voici ce qu’elle dit

Étant donné que le scénario principal du pilote de porte dérobée “Green Arrow and the Canaries” n’a jamais eu la chance d’être résolu, le voyage de super-héros de Mia ne faisant que commencer, il n’est pas surprenant que McNamara veuille revenir à l’Arrowverse, même si ce n’est que pour un apparence à court terme. Même si Flèche a pris fin il y a plus d’un an, certains éléments sont toujours explorés à travers d’autres émissions d’Arrowverse, avec David Ramsey faisant ses propres croisements entre-temps en tant que John Diggle (mais pas seulement Diggle), et même dirigeant certains épisodes. Pendant ce temps, le showrunner de Flash a révélé qu’il voulait amener Curtis Holt d’Echo Kellum, alias M. Terrific, à Central City. C’est bien que pendant qu’Arrow soit terminé, nous voyons toujours des personnages apparaître dans d’autres séries afin que leurs histoires puissent continuer, tout en gardant la mémoire d’Oliver vivante.