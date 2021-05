Kat, une survivante d’un grand changement, souhaite qu’elle aurait pu faire pour sa saison

Bien sûr, dans le feu de l’action sur Survivor, quand ils sont affamés, seuls et fatigués, il est facile de voir à quel point les mauvais coups sont faits, quel que soit l’âge. Faut-il oublier le geste le plus naïf jamais fait quand Eric Reichenbach, à 21 ans, a été convaincu par une tribu de femmes plus âgées de renoncer à son immunité individuelle en échange de… points brownie? Kat Edorsson a rappelé qu’elle avait toujours «idolâtré» l’une de ces survivantes: les femmes de la Micronésie, Amanda Kimmel, et a déclaré: «J’ai imaginé que c’est ainsi que j’aurais joué maintenant que j’ai la trentaine.»