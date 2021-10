Kat Von D a une triste mise à jour sur son magasin de tatouage

C’est la fin d’une ère pour Kat Von D. La tatoueuse et magnat du maquillage de 39 ans a annoncé lundi dans une publication Instagram qu’elle fermait la boutique High Voltage Tattoo, son célèbre salon de tatouage de LA qui figurait dans son TLC show LA Ink, après 14 ans d’activité. Von D, dont le nom complet est Katherine von Drachenberg, a partagé la nouvelle en annonçant qu’elle déménageait dans l’Indiana avec son mari, Leafar Seyer, et leur fils, Leafar Von D Reyes.

Von D a fait l’annonce à côté d’une galerie d’images, qui a commencé par une photo d’elle avec « Au revoir, Californie » écrit dessus. Elle a également partagé plusieurs images de High Voltage, notant dans la légende qu’elle et son mari « ont récemment acheté une belle maison sur un bout de terrain dans l’Indiana rural ». Von D a expliqué que « plus nous passons de temps là-bas, nous réalisons que nous nous sentons plus à l’aise là-bas que nous ne le faisons ici à LA », partageant ensuite « après mûre réflexion, nous avons décidé de déménager définitivement dans l’Indiana au fin de cette année. »

« Nous prévoyons de vendre notre belle maison ici, et j’ouvrirai très probablement un studio privé dans l’Indiana une fois que nous aurons terminé la rénovation de la maison là-bas », a-t-elle poursuivi, ajoutant: « Cela signifie que, malheureusement, je fermerai mon bien-aimé magasin de tatouage [High Voltage] ici à West Hollywood le 1er décembre. Je ne pensais pas que cela aurait du sens de le garder ouvert si je n’étais pas présent, et à part revenir travailler sur la musique avec mon groupe, nous ne prévoyons pas de retourner à LA très souvent. »

Alors que High Voltage, qui a ouvert ses portes en 2007 après que Von D se soit vu offrir sa propre boutique après son passage à Miami Ink, fermera bientôt ses portes pour une dernière fois, Von D ferme ce chapitre de sa vie avec style. La tatoueuse a déclaré qu’elle passerait ses dernières semaines à High Voltage en « célébrant l’héritage HvT » en « se tatouant régulièrement au magasin ». Elle a encouragé ses fans « à venir se faire tatouer par l’un de mes talentueux collègues artistes au mois de novembre ».

Von D a terminé le message avec un message de gratitude, remerciant sa « famille de tatouages ​​bien-aimée avec laquelle j’ai eu l’honneur et le privilège de travailler ». Elle a également partagé un peu d’amour pour ses abonnés, qu’elle a appelés « des gens merveilleusement solidaires ». Von D a dit qu’elle adorait ses fans « pour avoir montré tant d’amour à ma petite boutique ! » Elle a conclu : « merci pour 14 ans d’amour + tatouage ! »