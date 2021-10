Kat Von D ferme son célèbre salon de tatouage à Los Angeles

Salma Hayek montre ses nouveaux tatouages ​​0:27

. – L’annonce de Kat Von D représente la fin d’une époque.

La célèbre tatoueuse / star de la télé réalité / musique et entrepreneure a annoncé qu’elle fermait son salon de tatouage basé à Los Angeles, High Voltage.

Kat Von D, dont le magasin était le cadre de la série de téléréalité TLC « LA Ink », a fait l’annonce sur son compte Instagram vérifié.

Il a expliqué que sa famille a décidé de déménager de Los Angeles vers l’Indiana après avoir « récemment acheté une belle maison sur un terrain dans l’Indiana rural, et plus nous y passons de temps, plus nous nous sentons chez nous qu’ici. à Los Angeles. «

« Cela signifie que je vais malheureusement fermer mon magasin de tatouage bien-aimé @highvoltagetat ici à West Hollywood le 1er décembre. Je ne pensais pas qu’il serait logique de le garder ouvert si je n’étais pas là, et à part retourner travailler sur de la musique avec mon groupe, non nous prévoyons de revenir à Los Angeles très souvent », lit-on dans un message accompagnant une série de photos.

Il a ajouté que la boutique « célébrera l’héritage de HvT le mois et demi prochain en se faisant tatouer régulièrement dans la boutique, et nous vous invitons à venir vous faire tatouer avec l’un de mes collègues artistes talentueux au mois de novembre ».

« Merci pour 14 ans d’amour + tatouages ​​! », a conclu Kat Von D dans son post.