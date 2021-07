Kataluna Enriquez sera la première femme trans à Miss USA – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Adidas, Bestseller et H&M sont parmi les derniers investisseurs de marque dans l’innovation de la fibre circulaire. Infinited Fiber Co. a dévoilé lundi son dernier tour de table. Le tour a totalisé 30 millions d’euros et s’est clôturé le 30 juin et aidera Infinited à faire évoluer sa fibre Infinna à tirage limité fabriquée à […] More