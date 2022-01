Katappa de Baahubali, Sathyaraj, hospitalisé après avoir été testé positif pour COVID-19

De nombreux acteurs, de la ville B ainsi que des industries cinématographiques régionales du pays, se sont isolés parce qu’ils ont été testés positifs pour l’infection.

Bal’acteur ahubali Sathyaraj : L’acteur vétéran de l’Inde du Sud, Sathyaraj, connu dans toute l’Inde pour son rôle de Katappa dans les films Baahubali, a été admis dans un hôpital privé. Selon un rapport dans IE, l’acteur a été hospitalisé après avoir été trouvé positif pour COVID-19. Ces derniers jours, de nombreux acteurs ont informé les fans qu’ils avaient été testés positifs pour la maladie qui a provoqué une pandémie mondiale au cours des deux dernières années. Le pays connaît une augmentation du nombre de cas en raison de la nouvelle variante Omicron, et les acteurs, qui ont repris le travail depuis un certain temps maintenant, attrapent naturellement la maladie hautement transmissible.

L’acteur tamoul Vishnu Vishal s’est rendu sur son Twitter dimanche pour partager qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et a conseillé à tous ceux qui sont entrés en contact avec lui au cours de la semaine dernière de faire attention. Il a également partagé qu’il présentait des symptômes tels qu’un nez bouché, des douleurs corporelles, une légère fièvre et des démangeaisons de la gorge.

Avant cela, vendredi, l’actrice Trisha Krishnan a partagé que quelque temps avant le Nouvel An, elle avait été testée positive pour le virus et ressentait également tous les symptômes. Dans un post sur Twitter, elle avait déclaré avoir contracté le virus malgré avoir pris toutes les précautions. Elle a également partagé qu’elle avait vécu l’une des « semaines les plus pénibles » en raison de la maladie, mais a ajouté qu’elle était en convalescence et se sentait mieux du fait qu’elle avait pris ses doses de vaccin.

De nombreux acteurs, de la ville B ainsi que des industries cinématographiques régionales du pays, se sont isolés parce qu’ils ont été testés positifs pour l’infection. Le réalisateur Ekta Kapoor, Swara Bhasker, Drashti Dhami, Mahesh Babu, Nora Fatehi, John Abraham, Prem Chopra et Arjun Bijlani font partie des nombreuses personnes actuellement en quarantaine après avoir contracté le virus.

