Katarina Johnson-Thompson et Andrew Pozzi pourraient être le nouveau couple en or de l’équipe GB à Tokyo 2020 et pourraient remporter des médailles le même jour

Il pourrait y avoir un nouveau couple d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec les stars de la piste Katarina Johnson-Thompson et Andrew Pozzi en compétition pour les médailles aux jeux.

Ce titre est actuellement détenu par les cyclistes superstars Laura et Jason Kenny, qui ont dix médailles d’or olympiques entre eux et tous deux espèrent en remporter trois de plus chacun lors de l’événement retardé.

Johnson-Thompson visera l’or à Tokyo

Les athlètes Johnson-Thompson et Pozzi espèrent se joindre à eux dans la quête de la médaille d’or et si les choses s’arrangent, ils pourraient gagner le même jour le mois prochain.

Les Jeux, déjà en cours, semblent légèrement différents de la normale, aucun fan n’étant autorisé aux événements et les organisateurs faisant de leur mieux pour prévenir les épidémies de coronavirus parmi les athlètes.

L’heptathlète Johnson-Thompson est l’un des plus grands espoirs de l’équipe GB pour une médaille aux Jeux.

Johnson-Thompson est le champion du monde en titre

Le joueur de 28 ans est déjà double olympien après avoir participé à la fois à Londres 2012 et à Rio 2016.

Jessica Ennis-Hill était l’affiche de Londres 2012 et a remporté l’or à l’heptathlon, Johnson-Thompson se classant 14e.

Elle a fait une amélioration il y a cinq ans en terminant sixième, mais elle est en excellente forme avant Tokyo 2020.

Elle a remporté l’or aux Championnats du monde en 2019 et aux Jeux du Commonwealth en 2018 – elle a également établi un record britannique avec 6981 points aux Championnats du monde à Doha.

Johnson-Thompson et Pozzi sont en couple depuis 2018

Si les Jeux avaient eu lieu en 2020, elle aurait été la grande favorite pour l’or, mais une blessure a limité son entraînement avant Tokyo.

Johnson-Thompson a rompu son Achille en décembre, mais a réussi à récupérer à temps pour être prête pour les Jeux olympiques.

«J’étais dévasté et à un moment donné, cela aurait pu aller de deux façons, mais je suis heureux que cela soit allé dans la meilleure direction pour moi où je suis en mesure de participer à mes troisièmes Jeux olympiques», a déclaré Johnson-Thompson. « Je suis en pleine forme et prêt à partir.

« Il me manque évidemment les entraînements de compétition, mais c’est pourquoi je suis ici. Je suis à 100% dans mon corps.

L’heptathlon est une compétition épuisante de sept épreuves qui se déroule sur seulement deux jours, commençant le mercredi 4 août avec le 100 m haies.

Il se terminera avec le 800m le jeudi 5 août et elle espère pouvoir avoir la médaille d’or autour du cou.

Pozzi est en forme en 2020 et pourrait remporter une médaille

Pozzi espère pouvoir faire de même le même jour avec son épreuve, le 110 m haies, qui se terminera le 5 août.

Le joueur de 29 ans n’a pas eu beaucoup de chance avec les Jeux olympiques jusqu’à présent, s’étant blessé lors des manches de Londres 2012 et n’ayant pas réussi à se qualifier pour la finale à Rio 2016.

Sa forme avant Tokyo a été excellente, égalant son record personnel de 13,14 secondes.

Dans cette course, il a battu le champion du monde actuel, l’Américain Grant Holloway, en août dernier – à peu près au même moment où les Jeux olympiques devaient avoir lieu.

Pozzi a couru trois des six temps les plus rapides au 110 m haies en 2020 et pourrait être une chance extérieure de remporter une médaille cette année.

« Exécuter votre record personnel dans la première quinzaine d’août ? Dans une année olympique, c’est le rêve », a déclaré Pozzi à BBC Sport.

Pozzi a remporté l’argent aux Championnats d’Europe en salle plus tôt cette année

“Je ne me suis pas vraiment attardé sur le fait que j’avais fait une bonne saison et que les Jeux olympiques n’étaient pas là”, a-t-il ajouté.

« C’est juste la réalité. 2020 m’a appris que le travail que mon entraîneur et moi faisons est en constante évolution, une autre année pour moi n’en sera que meilleure.

“Une autre année de cette relation ne fera que nous amener à un niveau supérieur.”

Johnson-Thompson et Pozzi, qui sont ensemble depuis 2018, espèrent qu’ils auront tous les deux des raisons de se réjouir lorsqu’ils prendront la piste le mois prochain.