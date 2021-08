Katarina Johnson-Thompson publie une déclaration émouvante après le chagrin d’amour de l’heptathlon olympique et dit “il faudra beaucoup de temps pour traiter cette réalité”

Katarina Johnson-Thompson s’est ouverte sur le chagrin qu’elle a subi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Elle s’est arrêtée avec une blessure au mollet lors de l’heptathlon 200m et a courageusement terminé la course.

.

Johnson-Thompson a subi le pire cauchemar de tous les athlètes

Le Britannique, qui a subi une blessure au tendon d’Achille l’an dernier, est entré dans la quatrième épreuve de l’heptathlon juste en dehors des positions pour les médailles en cinquième.

Cependant, ses espoirs de remporter une médaille ont pris fin alors qu’elle n’a franchi que 100 m dans la course.

Elle est descendue sur la piste et a refusé les soins des commissaires avant de finir. Johnson-Thompson a cependant été disqualifiée pour avoir quitté sa voie.

La disqualification de Johnson-Thompson a ruiné ce qui avait été une première journée prometteuse et lui a laissé l’espoir d’obtenir une médaille en lambeaux.

“Je ne sais pas par où commencer pour essayer d’expliquer ce que je ressens”, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Seule une poignée de personnes comprend ce que j’ai vécu. Même un plus petit nombre comprend les défis mentaux et physiques auxquels j’ai été confronté en essayant de revenir dans le temps à travers une pandémie après la rupture de mon Achille à la fin du mois de décembre.

« J’ai commencé l’année en fauteuil roulant et je n’étais pas disposé à terminer ma campagne olympique de la même manière.

.

Ses Jeux Olympiques sont terminés

« Arriver à la ligne était un miracle, non seulement de le faire, mais d’être sur la bonne voie pour obtenir un score décent est déchirant. Je croyais vraiment que j’étais capable de gagner une médaille malgré un entraînement manqué jusqu’à six mois.

« Plus que jamais, je suis fier de m’être présenté, de m’être présenté et d’avoir essayé. Il aurait été très facile de fuir et de se retirer, de dire que je n’étais pas prêt et de blâmer la blessure, mais je ne suis pas ce type d’athlète ou de personne. Je suis un combattant. Je suis sérieux et j’ai du mal à abandonner.

« J’ai tellement sacrifié, déménageant toute ma vie en France il y a cinq ans, loin de ma famille et de mes amis. J’ai perdu courage en sachant que le travail que mon équipe et moi avons fait au cours de ces huit derniers mois était pour ce résultat et je déteste que mon histoire se soit déroulée dans plus de chagrin.

“J’ai été frappé tellement de fois et je me suis relevé, mais il me faudra beaucoup de temps pour traiter cette réalité.”

.

Adam Gemili a eu le cœur brisé après s’être déchiré les ischio-jambiers au 200 m hommes mardi

La blessure de Johnson-Thompson a été un autre coup dur pour une équipe d’athlétisme de l’équipe GB déjà assiégée alors que la malédiction des blessures frappait à nouveau.

Dina Asher-Smith s’était déjà retirée du 200m après avoir échoué à se qualifier pour la finale du 100m. Elle a révélé qu’elle souffrait d’une grave blessure aux ischio-jambiers subie lors des essais en juin.

Adam Gemili s’est également déchiré les ischio-jambiers à la dernière minute avant de courir dans sa course de 200 m et de marcher la course.

La Grande-Bretagne n’a remporté qu’une seule médaille au stade olympique jusqu’à présent, l’impressionnante médaille d’argent de Keely Hodgkinson au 800 m féminin.

Les anciennes championnes olympiques d’heptathlon Denise Lewis et Jessica Ennis-Hill ont exprimé leur dévastation pour Johnson-Thompson.

.

Johnson-Thompson a fait preuve d’un véritable esprit olympique en se levant et en franchissant la ligne

.

La championne du monde a été aidée à sortir de la piste par ses coéquipiers après avoir franchi la ligne

Lewis a déclaré à BBC Sport : « Je suis tellement dégoûté pour elle. Tellement dégoûté pour elle. Elle a travaillé si dur pour arriver à ce stade.

Ennis-Hill a déclaré: «Elle a été une telle victime au cours des 18 derniers mois. Elle a eu la meilleure année de sa vie en 2019, elle était prête à partir. Lorsque vous êtes dans cette position, avant une année olympique, c’est le meilleur endroit où vous pouvez être – vous avez juste besoin de rouler pendant l’hiver, de maintenir cette forme et vous êtes aux Jeux olympiques.

«Mais elle a eu cette mise à pied de 18 mois où il est vraiment difficile de maintenir cela, à quel point vous poussez fort avec l’entraînement. L’événement est si épuisant et il s’est soldé par des blessures. C’est totalement, totalement dévastateur pour elle.

« Au cours des années qu’elle a passées dans le sport, il y a eu des creux. Cela semble tellement injuste qu’elle doive être à nouveau dans cette position.