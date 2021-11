Kate a lâché William et son ami en vacances avant le mariage : « Arrête de te comporter comme ça ! » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge réfléchiront cette semaine au sombre service du dimanche du Souvenir du week-end dernier. Ils se sont réunis avec d’autres membres de la famille royale et des personnalités éminentes du Royaume-Uni et du monde pour marquer l’événement à Whitehall. La veille au soir, William et Kate se sont rendus au Royal Albert Hall de Londres pour le Festival of Remembrance, où se tient un hommage musical annuel aux soldats britanniques tombés au combat.

La reine était notamment absente du service de cette année.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration avant l’événement commémoratif annonçant qu’elle le manquerait en raison d’une entorse au dos.

Il a ajouté que le monarque, 95 ans, était « déçu » de ne pas y assister.

Kate a pris la place de la reine sur un balcon du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Beaucoup y ont vu un autre exemple de la duchesse gravissant les échelons de la firme, se préparant à devenir un jour reine consort.

Cependant, les choses n’ont pas toujours été aussi formelles pour Kate dans la famille royale.

Des rapports déterrés affirment qu’il fut un temps où Kate s’est lancée dans une explosion furieuse contre William alors qu’ils étaient en vacances en 2006.

C’était au début de leur relation, le couple s’étant rencontré à l’université en Écosse en 2001.

En 2008, Vicky Ward, une auteure et présentatrice qui a couvert la famille royale, a revisité l’épisode.

JUSTIN: Famille royale EN DIRECT : Kate et William réclament la vedette à Meghan

Écrivant pour Vanity Fair, elle a déclaré: « Fait intéressant, de la clique royale très unie qui frappe les clubs avec une régularité croissante, peut-être le plus conscient de la mauvaise impression qu’ils créaient était Middleton.

« En vacances en 2006, le prince William et Guy Pelly, un vieil ami du groupe, souvent appelé le » bouffon de la cour « , tournaient en mobylette devant une maison louée à Ibiza.

« Selon une source, Middleton est sorti de la maison et, comme une matrone, leur a dit d’arrêter.

« Elle a dit: » N’importe qui pourrait regarder! Sors par derrière et arrête de te comporter comme ça !

«Comme des écoliers châtiés, les deux ont fait ce qu’on leur a dit.

« William n’a peut-être pas aimé ça, mais le jugement de Middleton était presque certainement juste. »

A NE PAS MANQUER

Un commentateur révèle ce que les États-Unis pensent vraiment de Harry et Meghan [REPORT]

Le palais de Buckingham garde la santé de la reine secrète [INSIGHT]

Les visages de Meghan pourraient « mettre fin à sa crédibilité » après une « torsion massive » [ANALYSIS]

William et Kate ont ensuite effectué plusieurs voyages à l’étranger ensemble.

Le duc, cependant, en 2017, s’est rendu sans elle dans les Alpes suisses pour des vacances entre garçons, qui ont particulièrement attiré l’attention après s’être retrouvé au centre d’une tempête médiatique.

En allant à l’étranger, il a raté un service du Commonwealth à l’abbaye de Westminster.

Les critiques entouraient en grande partie le fait qu’il était le seul royal senior à avoir raté l’événement.

Les choses ont empiré lorsqu’il a été filmé en train de danser dans une boîte de nuit.

Dans une interview avec The Sunday Times en mars de cette année, un ami de William l’a défendu, expliquant que les vacances sont arrivées à un moment où il avait travaillé de longues heures en tant que pilote d’ambulance aérienne.

À propos de la critique, l’ami de William a déclaré: « Cela l’a énervé.

« Il quittait la maison à 5h30 du matin, rentrait chez lui après la tombée de la nuit et sauvait des vies entre les deux, mais les gens critiquaient toujours son engagement envers son [other] travail. »

L’épisode a été en grande partie oublié.

William a pris sa retraite du service d’ambulance aérienne la même année afin de devenir un royal à temps plein.