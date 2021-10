Kate ‘améliore son jeu’ alors que Meghan et Harry commencent leur tournée royale – ‘Pas une coïncidence’ | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a joué en double avec Emma Radacanu, a assisté à la première de James Bond et a visité l’Irlande du Nord avec le prince William alors que Meghan Markle et le prince Harry faisaient les gros titres lors de leur voyage à New York. L’historienne royale Tessa Dunlop a suggéré que ce n’était “pas une coïncidence” que les événements royaux de Kate aient eu lieu en même temps. S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, Mme Dunlop a déclaré: “Ce que j’ai aimé, c’est le contraste avec cette robe dorée et elle plus tôt dans la semaine avec la mini-jupe de tennis.

“C’est une femme qui est sur le point d’avoir 40 ans, a assommé trois enfants et s’en prend à Radacanu.

“Assez extraordinaire, elle a vraiment montré sa polyvalence et je ne pense pas que ce soit un hasard si tout cela s’est passé en même temps qu’un petit tour de sifflet de l’autre côté de l’étang.”

Le rédacteur en chef du magazine YOU, Jo Elvin, a demandé : “Pensez-vous qu’il y a un sentiment que Kate améliore son jeu ?”

Le commentateur Richard Eden a ajouté : “Je ne pense pas qu’elle ait besoin d’améliorer son jeu du tout.

“Meghan porte ce qu’elle veut porter à New York.”

La star de James Bond, Daniel Craig, n’avait d’yeux que pour la duchesse de Cambridge lorsqu’il a complimenté sa robe éblouissante portée lors de la première mondiale de 007.

L’acteur, qui a démissionné du célèbre rôle, a dit à Kate “Tu as l’air ravissante” lorsqu’elle portait une robe Jenny Packham en or étincelant lors du lancement mondial de No Time To Die.

Un quatuor de membres de la famille royale, le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, ont assisté à l’événement étoilé au Royal Albert Hall qui a donné à l’industrie du cinéma un coup de pouce bien nécessaire.

Camilla scintillait dans une robe en mousseline bleu pâle de Bruce Oldfield et les hommes royaux étaient élégants dans leurs cravates noires.

Le lendemain matin, le duc et la duchesse de Cambridge ont entamé une visite en Irlande du Nord.

William et Kate sont arrivés à Londonderry pour un voyage d’une journée à la rencontre des jeunes et en écoutant comment les organisations s’impliquent dans les communautés, et ont commencé par visiter le campus Magee de l’Université d’Ulster.

Les Cambridges ont effectué leur première visite à Derry et se verront montrer une ambulance simulée spécialement conçue, la seule du genre dans la région, construite sur le campus pour former le groupe de toute première année étudiant le nouveau programme de sciences paramédicales BSc Hons en Irlande du Nord. .

Le cours, qui a débuté la semaine dernière, est proposé par l’Université pour soutenir le développement de la profession paramédicale en Irlande du Nord et au-delà.

William et Kate ont également rencontré en personne un groupe d’étudiants infirmiers de l’université à laquelle ils ont parlé, via un appel vidéo, en février, lorsqu’ils ont entendu parler de leurs expériences de participation à des stages hospitaliers pendant la pandémie.

Au début du premier verrouillage, les étudiants de l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ulster ont rejoint la lutte de première ligne contre Covid-19 en travaillant dans les services ou dans la communauté.

Au cours de l’appel, la duchesse a déclaré aux stagiaires: “Les soins infirmiers sont l’une des professions les plus fiables du pays, vous n’auriez donc pas pu choisir un meilleur choix de carrière et c’est plus nécessaire que jamais.”