Beckinsale s’est souvenue d’avoir fréquenté une école réservée aux filles où elle « n’a jamais eu à s’inquiéter de lever la main, ce qui me rendrait peut-être non féminine » et d’avoir étudié dans « une université dans laquelle le débat intellectuel était non seulement encouragé, mais tout l’intérêt d’y assister », notant qu’elle est » très conscient de la chance que j’ai d’avoir vécu ces expériences. »

L’alun d’Underworld a ensuite adressé ses commentaires dans l’interview. « Quand j’ai dit que cela a été un handicap à Hollywood, c’est PRÉCISÉMENT parce qu’être une femme ET avoir une opinion doit souvent être soigneusement emballé afin de ne pas être offensant ou, comme dans ce cas, délibérément détourné pour signifier sa supériorité ou son arrogance », elle a écrit. « Il est tout à fait clair que c’est toujours le cas, et ces journalistes qui m’ont dit que » se vanter « est une partie de la raison exacte pour laquelle je dis que c’était et c’est un handicap. En tant que femme répondant honnêtement à une question sur mon propre QI, J’ai fait l’objet de quelques articles essayant de me faire honte pour cela. C’est EXACTEMENT ce que j’entends par handicap. «

Alors que Beckinsale a noté qu’elle ne « répondait pas souvent à ce genre de taureaux – t », elle a dit « c’est vraiment important pour moi qu’AUCUN pourcentage de femmes, encore moins 60% (magazine Grazia, 2019) ne devrait ressentir le besoin de mentir ou de devenir stupide en AUCUNE circonstance pour ne pas être une cible. »

« Les faits : j’ai fait de bons films et des films de science-fiction », a-t-elle conclu. « J’ai fait de bons et de mauvais choix dans ma vie personnelle. J’ai un chat vraiment tolérant. Mon QI est de 152 et si cela vous déclenche, @thecut, (malgré votre article de 2015 sur Salma Hayek en disant le contraire) c’est votre problème. Aussi, choisissez un côté. De plus, le QI ne signifie pas réellement s – t. Mais arrêtez performativement [sic] soutenir les femmes tout en tirant des trucs minables comme ça. «