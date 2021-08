Kate Beckinsale nommée porte-parole de Mrvl Skin Solutions – WWD

in

Kate Beckinsale est la dernière célébrité à entrer dans l’industrie de la beauté.

L’actrice a signé en tant que porte-parole de la marque de soins de la peau Mrvl Skin Solutions. Selon l’entreprise, Beckinsale a été attirée par la marque en raison de la science et des ingrédients derrière les produits.

“Je suis très fier et ravi de travailler avec Mrvl Skin Solutions”, a déclaré Beckinsale dans un communiqué. « Des soins de la peau efficaces sont ce que toutes les femmes veulent à tout âge. »

Mrvl Skin Solutions se concentre sur l’anti-âge. La gamme de six produits de la marque, qui comprend une crème de récupération, une crème hyaluronique, une crème de nuit, un sérum, une crème pour les yeux et un masque au collagène, est formulée avec un peptide de scorpion bleu censé stimuler la production naturelle de collagène, lutter contre les radicaux libres et aider à réduire l’apparence de ridules.

Le PDG de Mrvl Skin Solutions, Rick Langley, a déclaré dans un communiqué à propos de Beckinsale : « Elle est l’incarnation de la beauté intemporelle et a un merveilleux sens de l’humour, de l’intelligence et de la gentillesse, ce qui fait d’elle la parfaite ambassadrice de Mrvl Skin Solutions.

Les produits Mrvl Skin Solutions vont de 175 $ à 250 $ et seront disponibles cet automne sur le site Web de la marque.

