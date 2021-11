Kate Beckinsale porte un haut tube ab-baring et un pantalon en cuir verni

Kate Beckinsale a servi un sex-appeal subtil dans son dernier look, assorti d’un haut tube avec un pantalon en cuir verni et des bottes à plateforme montantes de Christian Louboutin.

L’actrice de 48 ans a terminé le look avec un luxueux manteau de fourrure (éventuellement en fausse fourrure) long et doublé de satin. Le chat persan gris de la star, Clive, a également fait les clichés.

« Bitch u get 2 et c’est tout », a-t-elle légendé la collection de trois photos sur Instagram.

La star a récemment été critiquée pour avoir affirmé que son « QI très élevé » avait été un « handicap » tout au long de sa carrière à Hollywood.

« Chaque médecin, chaque personne que j’ai rencontrée m’a dit: » Vous seriez tellement plus heureux si vous étiez 30% moins intelligent « », a-t-elle déclaré à Howard Stern dans une récente interview.

Elle a également révélé qu’elle avait un QI de 152 – un score « hautement surdoué » qui la place dans le top 1% de la population.

« Ce n’est pas bon pour moi, cependant », a-t-elle poursuivi. « Cela ne m’aide vraiment pas dans ma carrière. Je pense juste que cela aurait pu être un handicap en fait.

Beckinsale portait un haut tube noir et un pantalon en cuir verni sexy dans son dernier photoshoot Instagram.Instagram

Beckinsale a étudié la littérature française et russe à Oxford avant d’abandonner pour devenir actrice à temps plein.

Certains ont contesté ses affirmations, The Cut publiant un article inspiré de l’interview intitulée « Sounds Hard To Be This Hot and Smart ».

Beckinsale a ajouté un manteau de fourrure qui semblait correspondre à son chat persan, Clive.Instagram

En réponse à la critique, Beckinsale a appelé la publication sur Instagram.

« Est-ce que nous sautons vraiment sur les femmes pour avoir répondu honnêtement à une question sur leur intelligence ou leur éducation ? Est-ce que nous exigeons vraiment encore des femmes qu’elles se rabaissent pour ne pas offenser ? s’interrogea-t-elle.

«Quand j’ai dit que cela a été un handicap à Hollywood, c’est PRÉCISÉMENT parce qu’être une femme ET avoir une opinion doit souvent être soigneusement emballé afin de ne pas être offensant ou, comme dans ce cas, délibérément tordu pour signifier sa supériorité ou son arrogance.

« QI ne signifie pas vraiment s– – t », a-t-elle ajouté. « Mais arrêtez de soutenir les femmes de manière perfomative tout en tirant des minables – – t comme ça. »