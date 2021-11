Kate Beckinsale réagit à la rumeur d’amour de l’ex-petit ami Pete Davidson avec Kim Kardashian

Kate Beckinsale vient de faire un clin d’œil à la rumeur de la romance de Pete Davidson avec Kim Kardashian après la brève aventure de l’actrice Underworld avec le comédien en 2019. Les fans ont rapidement remarqué que Beckinsale avait laissé tomber un « j’aime » Instagram sur un post de TalkThirtyToMe en supposant pourquoi tant de célébrités se terminent jusqu’à sortir avec le comédien Saturday Night Live.

« J’aime la façon dont chaque fois que Pete Davidson commence à sortir avec une autre belle célébrité, tout le monde se dit ‘wtf se passe comment a-t-il fait ça, quel est ce mystère ???’ et tout le monde refuse d’envisager la possibilité qu’il ait une belle personnalité », a tweeté l’écrivain Kristen Mulrooney lundi avant qu’il ne soit republié par le compte Instagram.

Davidson et l’actrice Serendipity sont brièvement sortis ensemble après ses fiançailles de quatre mois avec Ariana Grande et ont été aperçus ensemble lors de plusieurs afterparties des Golden Globes. « Tous mes oncles ont paniqué », a déclaré le comédien à Charlamagne Tha God en février 2020, qualifiant Beckinsale de « l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées ».

Beckinsale, quant à elle, a trollé un utilisateur d’Instagram en juillet 2020 après avoir dit qu’elle devrait arrêter de « sortir avec des gars qui pourraient être vos enfants ». La star de Prisoner’s Daughter a répondu en plaisantant: « Chaque relation que j’ai eue a été uniquement pour vous ennuyer. » Davidson a également été lié de manière romantique avec Kaia Gerber, Cazzie David et Margaret Qualley au fil des ans.

La star de King of Staten Island a été aperçue tenant la main de la star de L’incroyable famille Kardashian à la fin du mois dernier et a été vue en train de dîner ensemble à plusieurs reprises depuis lors. Kardashian est actuellement en instance de divorce avec son mari Kanye West après avoir déposé un dossier en février. Le couple séparé partage les enfants North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans.

West, quant à lui, ne semble pas en avoir fini avec la relation, déclarant dans une nouvelle interview avec les animateurs NORE et DJ EFN sur le podcast Drink Champs de Revolt TV, « Elle est toujours ma femme, il n’y a pas de paperasse. » Alors que Kardashian aurait pu faire des blagues sur leur séparation sur SNL, West a allégué qu’elle y avait été incitée par le réseau. « SNL fait dire à ma femme » j’ai divorcé » parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre, et je n’ai même pas vu les papiers, nous ne sommes même pas divorcés « , a-t-il affirmé. « Ce n’est pas une blague pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux que nous soyons ensemble. »