Kate Beckinsale retrouve sa fille Lily après ne pas s’être vues pendant deux ans en raison de COVID-19

Kate Beckinsale et sa fille, Lily Mo Sheen, se sont retrouvées pour la première fois en deux ans à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, vendredi. Les deux ne s’étaient pas vus en personne depuis deux ans à cause de la pandémie de coronavirus, a révélé Becksinale lors d’une apparition sur Live with Kelly and Ryan plus tôt vendredi. Beckinsale partage Lily avec son ex-partenaire Michael Sheen.

Beckinsale, 47 ans, portait une veste noire et des leggings à rayures lorsqu’elle a rencontré Lily, 22 ans, à l’aéroport, comme le montrent les photos publiées par The Daily Mail. Le petit ami de Lily, David Schecter, était également à l’aéroport avec Beckinsale et Lily. Tous les trois portaient des couvre-visages pour se protéger contre le virus.

Kate Beckinsale et sa fille Lily se réunissent après 2 ans d’intervalle « les plus absurdes » https://t.co/zWKUiZabVI pic.twitter.com/hidcUmZ6qX – Yahoo Entertainment (@YahooEnt) 25 juillet 2021

Avant de rencontrer Lily, Beckinsale a déclaré à Kelly Ripa et Ryan Seacrest sur Live qu’elle n’avait parlé à Lily via FaceTime qu’au cours des deux dernières années. “Je n’ai pas vu ma fille depuis deux ans à cause de tout. De plus, je suis allée travailler au Canada et elle n’a pas pu venir me voir”, a-t-elle expliqué, rapporte PEOPLE. “Deux ans sans voir votre enfant est la pensée la plus absurde. Dieu merci pour FaceTime et tout ça, mais nous paniquons tous les deux à l’idée d’avoir l’air vraiment vieux l’un pour l’autre.”

Beckinsale a plaisanté en disant que Lily “avait l’air de 8 ans”, ajoutant: “Elle dit:” J’ai juste peur que tu penses que je vais avoir l’air vieux. Je me dis ‘Je vais avoir l’air vieux.'” L’actrice de Jolt a ensuite félicité Lily pour son premier grand rôle au cinéma. Lily joue la fille de Nicolas Cage dans Le poids insupportable du talent massif, une comédie à venir dans laquelle Cage joue une version fictive de lui-même. “Elle est partie et s’enfuit. C’est assez effrayant. J’ai dit:” Soyez un médecin “, puis c’est arrivé”, a plaisanté Beckinsale sur Live.

Beckinsale a été occupée à promouvoir son nouveau film Jolt, qui est sorti vendredi sur Amazon Prime Video. Lors d’un arrêt sur Extra, Beckinsale a révélé qu’elle n’avait jamais eu de rendez-vous traditionnel. « Sais-tu que je n’ai jamais vraiment eu de rendez-vous ? dit Beckinsale. “Je rencontre littéralement quelqu’un, j’apprends à le connaître au travail, puis je l’épouse ou je tombe enceinte d’eux.” Elle a dit plus tard qu’elle “ne peut tout simplement pas penser à quelque chose que je détesterais plus que de m’asseoir devant quelqu’un que je ne connais pas, qu’il y a de fortes chances que je n’aime pas et que je doive m’asseoir et les regarder manger de la nourriture”. Beckinsale était mariée à son réalisateur Underworld Len Wiseman de 2004 à 2019, et elle était en couple avec Sheen de 1995 à 2003.

L’actrice s’est également arrêtée chez Dax Shepard’s Armchair Expert plus tôt ce mois-ci, où elle a expliqué ce que c’était que de perdre un parent à un jeune âge lorsque ce parent est célèbre. Elle est la fille du regretté acteur Richard Beckinsale, décédé alors que Beckinsale n’avait que 5 ans. Beckinsale a déclaré que l’expérience l’avait aidée à comprendre comment le prince William et le prince Harry se sentaient lorsque la princesse Diana est décédée. “Je me souviens quand leur mère est décédée, j’étais à New York et je les voyais dans le contexte d’autres personnes en train de pleurer quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas… Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je sais vraiment ce que ça fait ‘”, a déclaré Beckinsale à Shepard. “Quand il y a un événement cataclysmique, cela met tout en évidence.”