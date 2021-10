Kate Beckinsale révèle la blessure qui a conduit à son hospitalisation le mois dernier

Kate Beckinsale est peut-être une star de cinéma d’action chevronnée, mais la récente blessure de l’actrice n’est pas due à des cascades défiant la mort. La star d’Underworld, 48 ans, a parlé de la blessure atroce à la jambe qui l’a amenée à l’hôpital le mois dernier lors du tournage de Prisoner’s Daughter à Las Vegas dans l’épisode de lundi de The Late Late Show With James Corden.

« Après avoir tourné huit ou 900 films d’action, je me suis fait mal en mettant une paire de leggings dans ma chambre d’hôtel », a admis Beckinsale à l’animateur James Corden. Alors que Corden pensait que la star s’était peut-être blessée « en tombant d’un immeuble ou quelque chose du genre », Beckinsale a déclaré qu’elle ne « courait pas contre des murs ou quoi que ce soit » à l’époque. « J’étais dans ma chambre d’hôtel en train de mettre une paire de leggings, et j’avais l’impression qu’une sorte de corde de guitare s’était cassée et tout était horrible. Je veux dire, pire que d’avoir un bébé mauvais, comme mauvais », a-t-elle poursuivi. « Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas m’allonger, je ne pouvais pas m’asseoir. Je ne pouvais rien faire. »

Après s’être blessée, Beckinsale a déclaré qu’elle pouvait à peine quitter l’hôtel pour se rendre à l’hôpital car elle ne pouvait ni s’asseoir ni se tenir debout. « Finalement, une ambulance est arrivée et ils ont en quelque sorte déroulé un drap et m’ont ramassé dedans comme une sorte de saucisse, et m’ont mis sur une civière », a-t-elle ri, assurant au public qu’elle allait « bien maintenant ».

Peu de temps après son hospitalisation, Beckinsale a partagé un selfie depuis son lit d’hôpital avec la légende : « Je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup pour vos gentils messages et votre amour x. » La star a récemment tourné La fille du prisonnier à Las Vegas, l’histoire d’un homme qui a passé plus d’une décennie en prison et qui essaie maintenant de renouer avec sa fille et son petit-fils. Le personnage de Beckinsale, Maxine, joue aux côtés de Brian Cox de Succession et du chanteur d’All American Rejects Tyson Ritter dans le film, ainsi qu’Ernie Hudson et Mark Kubr.

La fille du prisonnier est réalisé par Catherine Hardwicke de Twilight and Thirteen. « Le scénario de Mark Bacci est un regard brut et personnel sur une famille profondément fracturée, similaire à mon premier film Treize (avec Evan Rachel Wood et Holly Hunter) », a déclaré Hardwick à propos du film dans une déclaration de juin à Deadline. « Avec Prisoner’s Daughter, je veux immerger complètement le spectateur dans le monde intense du personnage de Kate alors qu’elle, son père et son jeune fils essaient de guérir le traumatisme familial générationnel et de trouver une nouvelle voie à suivre. »