Kate Beckinsale transportée d’urgence à l’hôpital de Las Vegas. L’actrice d’Underworld séjournait à The Signature au MGM Grand pendant le tournage de son film “Prisoner’s Daughter”.

TMZ a rapporté que vers 10h30 ce vendredi, l’actrice de 48 ans avait de graves douleurs au dos et devait être transportée d’urgence à l’hôpital. Il est toujours aux urgences et son état est inconnu. Les détails sur la façon dont Kate s’est blessée au dos n’ont pas été divulgués et il ne semble pas qu’elle tournait son film car il n’y a pas de scènes d’action de style Underworld et autres.

Beckinsale est à Las Vegas depuis près d’une semaine pour filmer le drame où son personnage a du mal à renouer avec son père après avoir purgé 12 ans de prison, selon Deadline.

Curieux, hein ? Que de dos, en urgence depuis des heures et état inconnu… Hmm… Jeudi, Kate a posté cette photo sur ses réseaux sociaux, et elle avait l’air bien. Elle n’a pas non plus d’antécédents de problèmes de santé.

Qu’est-ce qui te faisait si mal au dos ? MDR! Kate Beckinsale s’est précipitée à l’hôpital de Las Vegas. Elle et sa fille Lily se sont récemment réunies après avoir passé deux ans séparés par la pandémie.

