Kate Bosworth annonce sa séparation d’avec son mari Michael Polish après 7 ans de mariage

Kate Bosworth et son mari Michael Polish se sont séparés après sept ans de mariage. L’actrice a fait l’annonce sur Instagram jeudi, partageant qu’elle et son mari cinéaste partagent beaucoup d’amour l’un pour l’autre, bien que leur voyage ensemble soit terminé. “Le début est souvent la meilleure partie de l’amour. Feux d’artifice, aimants, rébellion – l’attraction. Le début signale une vaste étendue de possibilités”, a-t-elle commencé. “Partagez un hamburger avec quelqu’un lorsque vous tombez amoureux, et vous pouvez mourir heureux en sachant que c’est votre dernier repas. Achetez une bouteille de whisky et partagez des shots, versez-moi une cascade. Jouez cette chanson parfaite sur le jukebox et dansez avec quelqu’un vous avez connu toute votre vie, même si vous vous êtes rencontré il y a quelques minutes.” Le couple s’est rencontré lorsqu’il l’a dirigée dans le film Big Sur de 2011 et s’est rapidement marié en 2013 lors d’une cérémonie en plein air au Ranch de Rock Creek à Philipsburg, Montana.

“Intrinsèquement, nous craignons une fin. De perdre ce que vous avez parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez. D’être attaché à l’attente du résultat. Le grand Inconnu”, a ajouté l’actrice de 38 ans. « Et si nous choisissions de ne pas craindre mais d’aimer. Si ce dernier scintillement le plus délicat et le plus vulnérable de la flamme devenait un autre type de fournaise. Peut-être que cela semblera étrange pour certains, romantique pour d’autres. Pour nous : c’est la vérité. .”

Bosworth a allumé l’annonce émouvante, déclarant que leurs deux “cœurs sont pleins, car nous n’avons jamais été aussi amoureux et profondément reconnaissants l’un de l’autre que nous le faisons dans cette décision de nous séparer”. Elle a poursuivi: “Nous nous tenons la main aussi étroitement aujourd’hui que nous nous sommes emmêlés les doigts le jour de notre mariage. Nos yeux se regardent plus profondément l’un dans l’autre, avec plus de courage maintenant. En nous lâchant, nous en sommes venus à reconnaître que notre amour ne fin », a-t-elle poursuivi. “La connexion ne disparaît pas simplement. L’amour s’approfondit, le cœur s’élargit.”

“Nous savons que les appels de 4 heures du matin arrivent. Les chansons seront échangées pour communiquer uniquement ce que les chansons peuvent faire. Nous rions alors que nous planifions notre prochain film ensemble et sommes ravis de partager notre dernière collaboration. Nous pensons que les histoires d’amour les plus épiques sont celles qui transcende les attentes”, a-t-elle écrit. “Notre plus grand honneur a été de vivre un amour comme celui-ci et de continuer à s’émerveiller devant la beauté de l’évolution de l’amour”, a-t-elle noté. « Que se passe-t-il lorsque nous atteignons la fin de quelque chose et réalisons … que nous n’en sommes qu’au début ? »