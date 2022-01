Kate Bosworth et Justin Long révèlent discrètement une relation « discrète »

Les acteurs Justin Long et Kate Bosworth sortent officiellement ensemble. Nous hebdomadaire a confirmé la nouvelle vendredi, expliquant que le couple s’était connecté lors du tournage d’un film ensemble l’année dernière. « Ils se fréquentent depuis quelques mois maintenant », a révélé une source. « Ils ont secrètement fait quelques escapades ensemble. Ils adorent tous les deux voyager. » Selon l’Insider, Long et Bosworth « ne cachent pas le fait qu’ils sont ensemble », mais « restent simplement discrets et privés au sujet de leur relation ».

Long a confirmé qu’il avait une petite amie dans un épisode de son podcast Life Is Short avec Justin Long en décembre, mais il n’a pas mentionné Bosworth par son nom. Dans une conversation avec le comédien Fortune Feimster à propos des garnitures de pizza, Long a déclaré que « les gens ont dit cela ces derniers temps » après que Feimster a déclaré que son préféré était l’ananas. « C’est drôle, ma petite amie a dit que la sienne est – elle aussi aime l’ananas. Je n’ai jamais été avec quelqu’un qui aime l’ananas sur la pizza. »

Bosworth a partagé des photos d’elle et de Long sur Instagram en mai 2021 après avoir terminé le tournage en Arkansas. « Il y a des expériences cinématographiques lorsque vous en apprenez beaucoup sur une autre personne. Eh bien, nous venons de terminer l’un d’entre eux – des tournages toute la nuit, en travaillant 6 jours par semaine. L’épuisement et la folie étaient hors de la grille. Holy moly [Justin Long] », a écrit Bosworth. « Vous êtes vraiment spectaculaire / amusant / drôle / gentil / rare / réfléchi / totalement. fckn. rad être humain. MERCI de nous relever… vous l’avez gardé léger et plein de rires au quotidien, même dans les moments les plus difficiles. Toi gnome combien je t’aime (désolé j’ai dû le faire ;). »

En août 2021, Bosworth et son mari de 7 ans Michael Polish ont annoncé leur divorce. Le couple s’est rencontré lorsqu’il l’a dirigée dans le film Big Sur de 2011 et s’est marié en 2013 lors d’une cérémonie en plein air au Ranch de Rock Creek à Philipsburg, Montana.

« Peut-être que cela semblera étrange pour certains, romantique pour d’autres. Pour nous : c’est la vérité », a écrit Bosworth dans un long post Instagram. « Nos cœurs sont pleins, car nous n’avons jamais été aussi amoureux et profondément reconnaissants l’un de l’autre que dans cette décision de nous séparer. Ensemble, au cours des dix dernières années, Michael et moi avons choisi l’amour, à chaque fois. Nous nous tenons la main comme étroitement aujourd’hui alors que nous nous sommes emmêlés les doigts le jour de notre mariage. Nos yeux se regardent plus profondément l’un dans l’autre, avec plus de courage maintenant. Dans le processus de lâcher prise, nous en sommes venus à reconnaître que notre amour ne finira jamais. La connexion ne disparaît pas simplement . L’amour s’approfondit, le cœur s’élargit. »