Kate Bush réfléchit à la pandémie, à un oiseau rare et plus encore dans le message de Noël

La toujours recluse Kate Bush a publié un message rare sur son site Web, réfléchissant à la pandémie et à notre «avenir déroutant et incertain». Dans le message intitulé « Un message de Noël », elle a également remercié le personnel du National Health Service britannique, plaidant pour « les augmentations de salaire qu’ils méritent à juste titre ». (Le gouvernement britannique est notoirement avare sur ce front.) À la manière de Kate Bush, le message s’égare dans la contemplation d’un goldcrest – « le plus petit oiseau d’Europe, encore plus petit qu’un troglodyte » – qui lui est apparu lors d’une promenade.

« Cette magnifique petite boule de duvet s’est envolée après environ dix minutes », a-t-elle écrit à propos de l’oiseau. « Je n’en ai vu qu’une seule fois auparavant et très brièvement. Ça a fait ma journée. En ces temps étranges, j’espère vraiment que vous pourrez vous arrêter un instant et sentir la nature autour de vous. Lire le message complet.