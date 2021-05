Kate Chastain de sous le pont avait une description épicée de tous les accrochages qui se produisent à bord du navire

La description ombragée de Kate Chastain de la saison 2 du yacht à voile sous le pont est parfaite. Tout d’abord, c’était Gary King et Sydney Zaruba lors d’une première nuit dans la cabine principale. Ensuite, ce fut King et Alli Dore, avec Zaruba visiblement bouleversé sur la touche. Dans le teaser de l’épisode de la semaine prochaine, cependant, il semble que King envisage de le reprendre avec Zaruba comme une sorte de représailles contre Dore pour avoir découvert la connexion initiale et mettre fin à leur propre aventure.