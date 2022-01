Kate comparée à un membre bien-aimé de la famille royale, car la duchesse a la même « ténacité » | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge fête ses 40 ans la semaine prochaine. Avant le jalon, les initiés royaux ont comparé Kate à l’arrière-grand-mère de son mari.

La reine mère, dont l’époux était le roi George VI, est décédée en 2002 à l’âge de 101 ans.

Jamie Lowther-Pinkerton, 61 ans, qui était secrétaire particulier des Cambridges et travaillait pour la reine mère, a déclaré au Times : « Quand j’avais 23 ans, j’étais l’écuyer de la reine mère pendant quelques années.

« La duchesse me rappelle tellement elle.

« D’une manière amusante, elle a le même tempérament.

Kate a rejoint la famille royale lorsqu’elle a épousé le prince William en 2011.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’ils étaient étudiants à l’Université de St Andrews.

On dit que Kate a attiré l’attention du futur roi lorsqu’elle a défilé dans une robe transparente lors d’un défilé de mode caritatif en 2002.

Le couple a annoncé ses fiançailles en novembre 2010.

Ils se sont mariés moins de six mois plus tard à l’abbaye de Westminster.

Plus d’une décennie après leur mariage de conte de fées, William et Kate sont les parents du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.