Kate de Netflix crédite correctement les artistes pour leur travail de tatouage

Un gros plan du dos de MIyavi apparaît dans Kate. Image : Netflix/Kotaro Sato/YouTube

Pour toutes les choses que Kate se trompe, il y a une chose importante : créditer correctement les tatoueurs.

Le musicien et acteur Miyavi a un petit mais mémorable rôle dans le film en tant que Jojima. Il donne l’une des meilleures performances de la photo, et dans la scène, ses tatouages ​​​​réels sont mis en évidence. Le personnage de Miyavi est un gangster, et les tatouages ​​sont censés souligner ce lien. (Sachez qu’au Japon, comme je l’ai mentionné dans mon livre et celui de Hori Benny Japanese Tattoos, toutes sortes de gens se font tatouer pour diverses raisons. Devenir juste quelqu’un a des tatouages ​​ne veut pas dire qu’il est un yakuza. Ils pourraient être un chef, un travailleur de la santé ou, dans le cas réel de Miyavi, un musicien.)

Miyavi regarde le point de vue de Kinji Fukasaku sur Star Wars, Message from Space.Capture d’écran : Netflix

Parce que sa scène est si gentille, les tatouages ​​​​occupent le devant de la scène. Lorsque nous découvrons le personnage pour la première fois, il est assis sur le canapé avec sa poitrine tatouée encrée avec le script futaiten (不退転) signifiant «détermination» clairement visible. Plus tard dans la scène, son dos, qui est recouvert du Sutra du Cœur, remplit l’écran.

Comme le souligne l’utilisateur de Twitter Mulboyne, le tatoueur de Miyavi, Kotaro Sato, est crédité avec l’image de Godzilla et la couverture de l’album ZZ Top dans la section droits et autorisations du générique de fin, comme l’artiste devrait l’être. L’autre travail de tatouage dans le film est également crédité.

«Je ne lui ai jamais demandé de figurer à mon actif chacun son film. Mais il montrait toujours mon nom quand il montrait notre art dans ses films », a écrit Sato sur Twitter. «Je suis si heureux de son respect. Merci mon pote.

Écrire tous les caractères du sutra sur papier n’est pas facile. Le faire sur le corps humain demande une habileté incroyable, et l’artiste qui en est responsable devrait recevoir son dû. Le dos de Miyavi est particulièrement intéressant et beau car au milieu du sutra se trouve le caractère kanji (ri ou sumono), qui est un type de prune trouvé au Japon et en Chine, mais la raison pour laquelle Miyavi a choisi ce caractère car il fait référence à son nom de famille du père. Il a un sens profond et personnel. Tous ses tatouages ​​​​sont un mélange éclectique de mots et de symboles occidentaux et orientaux avec des phrases en anglais et des bonji (sansjupe) qui se réunissent tous en un tout cohérent et brillamment exécuté qui donne un aperçu de sa vie et de sa vision du monde d’une manière que seuls les tatouages ​​peuvent faire. Miyavi, sans aucun doute, est satisfait du travail et a voulu donner le crédit approprié.

Les cinéastes derrière Kate, pour tout ce qu’ils se sont trompés sur le Japon, ont veillé à ce qu’un crédit approprié soit accordé. Intelligent, car ne pas le faire pourrait ouvrir un bourbier juridique. Comme l’a dit un avocat spécialisé dans le droit d’auteur à Vice, les problèmes juridiques liés à l’utilisation et à l’octroi de licences de tatouage sont complexes. L’année dernière, Kotaku a rapporté que le tatoueur de Randy Orton avait poursuivi Two-Two pour avoir utilisé ses créations apparaissant dans les jeux de la WWE sans autorisation. Alors oui, même si le tatoueur de Miyavi n’a pas l’air litigieux, peut-être que les cinéastes se couvraient le cul. Mais même s’ils l’étaient, bravo à eux d’avoir crédité l’artiste.