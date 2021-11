Kate Del Castillo annonce son nouveau rôle principal

. Kate Del Castillo annonce sa nouvelle série sur la plateforme de streaming Pantaya.

Pantaya ; Endemol Shine Boomdog, une division de Banijay Americas ; et Cholawood Productions s’associent pour la série « A Beautiful Lie », dans laquelle Kate Del Castillo (« La Reine du Sud ») jouera le rôle titre et servira de productrice exécutive.

La coproduction en six parties est une version contemporaine d’Anna Karénine de Tolstoï, l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps, et est basée sur l’adaptation de 2015 d’Endemol Shine Australia, une autre filiale de Banijay. Les scénaristes espagnols de renom Almudena Ocaña et Aurora García Tortosa (« Elite ») sont liés à la série.

« A Beautiful Lie » met en vedette Del Castillo dans le rôle d’un plongeur médaillé d’or olympique et de l’héroïne nationale du Mexique. Son personnage, Anna Montes de Oca, tombe amoureux d’un jeune musicien et se lance dans un voyage de découverte de soi, que la société n’accepte malheureusement pas.

La société de production de Del Castillo, Cholawood Productions, qui a un accord de production global avec le label mexicain Endemol Shine Boomdog, coproduira la série. Carmen Cervantes et Jessica Maldonado, qui ont créé Cholawood aux côtés de l’actrice primée, seront également productrices exécutives. Le tournage de « A Beautiful Lie » débutera au début de l’année prochaine au Mexique.

« C’est un projet qui me passionne », a commenté Del Castillo. « Réinterpréter un classique comme Anna Karénine de Léon Tolstoï est une énorme responsabilité et notre intention est de lui rendre justice. Nous racontons une histoire avec des personnages féminins très forts où l’infidélité est une composante importante. Mais nous aborderons également une variété de sujets, de la santé mentale, y compris la dépression post-partum, à l’impact parfois désastreux des médias sociaux sur la vie des gens, en particulier des personnalités publiques. C’est une touche moderne d’un point de vue féminin. Je suis ravi de jouer le rôle titre et le producteur exécutif avec mon équipe de Cholawood, aux côtés d’Endemol Shine Boomdog et de Pantaya, avec qui j’ai voulu travailler depuis leur sortie remarquable. »

« Parmi les équipes de Boomdog, Kate et son groupe Cholawood, ainsi que l’incroyable duo de scénaristes d’Almudena Ocaña et Aurora Tortosa, nous sommes très enthousiasmés par le potentiel de ce projet », a déclaré Mario Almeida, directeur de contenu pour Pantaya. « Adapter pour le Mexique ‘A Beautiful Lie’, qui était en soi une modernisation fantastique d’Anna Karenina, était un formidable défi et nous sommes fiers de la série élégante et de classe mondiale que nous allons produire ensemble. »

Jerry Rodriguez, directeur de la programmation de fiction chez Endemol Shine Boomdog a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Kate, en tant qu’actrice et productrice exécutive, ainsi qu’avec son équipe à Cholawood. Nous sommes convaincus que cela deviendra une série majeure, mettant en vedette certains des meilleurs talents de l’industrie, à la fois derrière et devant les caméras. »

Kate del Castillo, l’une des stars les plus représentatives de l’industrie du divertissement hispanophone

Kate del Castillo est la star de la célèbre série Telemundo et Netflix « La reina del sur » et tourne actuellement la troisième saison très attendue. Il a récemment terminé le tournage d’une autre série Telemundo, « Armas de mujer », qui sera diffusée sur la plate-forme Peacock de NBCUniversal.

L’année dernière, Del Castillo a joué aux côtés de Will Smith en tant que méchant principal dans le film à succès de Sony « Bad Boys For Life ». Il a également écrit, joué et réalisé plusieurs projets pendant sa quarantaine, y compris un épisode de « At-Home Variety Show » de Peacock, animé par Seth MacFarlane. Il a récemment joué dans la comédie NBC « The Mayor » aux côtés de Ted Danson et Holly Hunter.

En 2019, Del Castillo est revenue sur les scènes de New York pour la production indépendante de sa pièce solo The Way She Spoke, qui a reçu des critiques élogieuses, et a fait d’elle la première actrice latine à recevoir trois nominations majeures : Drama Desk pour la meilleure performance solo. , la Drama League pour la performance la plus distinguée et la nomination convoitée du prix Lucille Lortel pour la meilleure pièce.

Del Castillo est une philanthrope et une militante mondiale et a été nommée ambassadrice de la Commission mexicaine des droits de l’homme pour lutter contre la traite des êtres humains en 2009. Elle reste une porte-parole dévouée de PETA et a fondé l’association caritative « Los Angeles au Mexique » pour aider à reconstruire des maisons pour les victimes du séisme dévastateur de 2017 à Mexico. Del Castillo est représenté par Sweeney Entertainment et l’avocat JR McGinnis. Cholawood est représenté par l’avocat Walter Mosley.