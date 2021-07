Kate del Castillo fait un voyage éclair au Mexique pour rendre visite à son père

in

Malgré vos engagements professionnels, Kate del Castillo Un espace a été ouvert pour faire un voyage éclair au Mexique, rendre visite à son père et vérifier par ses propres moyens qu’il se remet de toutes les blessures qu’il a subies.

Via Instagram, l’actrice mexicaine a partagé quelques photos dans lesquelles elle apparaît avec Eric del Castillo et le reste de sa famille.

« Mon père et moi avec les doigts tordus. Une escapade, une visite éclair pour voir mes parents. Mexico my love”, a écrit l’actrice à côté d’une photo sur laquelle elle pose avec l’acteur, qui d’ailleurs, porte toujours une écharpe. Sur une autre photo, nous la voyons avec sa mère, son père, sa sœur et son neveu lors de ce qu’elle a appelé “un dimanche paresseux”.