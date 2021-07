Kate en « dispute » avec le prince William au sujet de la parentalité de George avant la finale en Angleterre | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate Middleton ont assisté à la finale de l’Euro 2020 à Wembley avec leur fils aîné, le prince George, dimanche soir. L’experte royale Natalie Oliveri a expliqué comment les membres de la famille royale portaient des couleurs pour soutenir l’équipe de football d’Angleterre, mais a noté que leurs tenues avaient déclenché une “dispute” entre le duc et la duchesse de Cambridge. S’adressant à Today Extra, Mme Oliveri a déclaré: “Nous avons vu le prince George là-bas, il a sept ans, applaudissant avec une joie absolue lorsque l’Angleterre a marqué le premier but et a vraiment préparé le terrain pour la soirée.

“Le prince William et son fils étaient visiblement très heureux d’être là dans les tribunes. Ils portaient des cravates assorties aux couleurs de l’équipe des Trois Lions.

“Aussi la duchesse de Cambridge portait un magnifique blazer blanc et des boucles d’oreilles rouges également aux couleurs du drapeau anglais.

“George portait un ravissant petit costume bleu marine. Apparemment, il y a eu une petite discussion entre William et Kate pour savoir si leur fils devait porter le maillot anglais.

“Kate a apparemment gagné cet argument et son fils a porté le costume au match.”

Les espoirs de l’Angleterre pour la gloire de l’Euro 2020 ont pris un départ fulgurant avec un but à peine deux minutes après le début du match, avec Prince George parmi les fans extatiques acclamant les Three Lions à Wembley.

Des rugissements se sont répercutés dans le stade de Londres alors que Luke Shaw a frappé le fond des filets peu de temps après le coup d’envoi du match historique.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont applaudi après le but rapide comme l’éclair, tandis que George rayonnait de joie.

Le match, qui est également regardé par le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie, a commencé après un défilé aérien de la RAF et une performance du groupe Coldstream Guards dans le cadre d’une cérémonie de clôture du tournoi.

“Nous soutiendrons également l’action des responsables du stade de Wembley pour identifier ceux qui n’ont pas de billets et les éjecter.”

Plus tôt, des responsables de Wembley ont confirmé qu’il y avait eu “un incident” dans la zone du périmètre de sécurité extérieur, après que des images ont montré une foule de supporters faisant une course folle pour entrer à l’intérieur.

Un porte-parole du stade de Wembley avait déclaré plus tôt qu’il n’y avait eu aucune violation de la sécurité des personnes entrant sans billets.

Des fans de Leicester Square ont été vus jeter des bouteilles et des cônes et la zone a été jonchée d’ordures.