Kate envoie les fans royaux dans une frénésie avec l’événement Hold Still | Royale | Nouvelles

Sur Instagram, Kate a salué les efforts de toutes les personnes impliquées dans l’événement. Elle a déclaré : « Merci à tous les brillants partenaires qui ont fait de Hold Still une réalité.

« Il a fallu beaucoup de temps pour rassembler tout le monde derrière cet incroyable projet en personne, mais ce soir, nous avons finalement réussi.

Elle a expliqué : « L’idée de #HoldStill2020 est venue juste au début de la pandémie et visait à rassembler les gens et les communautés, en utilisant le pouvoir incroyable de la photographie.

Elle a ajouté : « Cela a été rendu possible par tant de partenaires – @nationalportraitgallery @coopuk @bookfairies_uk – pour n’en nommer que quelques-uns, et ce qui est plus remarquable, c’est la façon dont tout a été orchestré à partir de tables de cuisine et de chambres d’amis ! »

La duchesse de Cambridge est mécène de la National Portrait Gallery et a été fortement impliquée dans le développement du projet.