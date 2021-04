Kate est devenue une figure «largement admirée» pendant la pandémie alors que les Royals atteignent un public plus large | Royal | Nouvelles

La duchesse s’est tenue très occupée pendant le verrouillage, passant presque quotidiennement des appels vidéo aux organismes de bienfaisance qu’elle soutient. Au cours des dernières semaines seulement, Kate s’est entretenue par lien vidéo avec des infirmières livrant des vaccins dans les Midlands, ainsi qu’avec des travailleurs de première ligne et des conseillers traitant de l’impact de la pandémie sur la santé mentale. Son engagement désintéressé envers ses diverses causes a rehaussé son profil auprès du public et lui a permis de mieux apprécier son rôle en tant que Royal en activité.

L’auteur royal Penny Junior a déclaré au Times: «Je pense que tout le verrouillage a ouvert les yeux des gens sur les membres actifs de la famille royale.

« Ils touchent un public beaucoup plus large qu’auparavant et Kate s’en sort très bien. »

L’ancienne correspondante de la BBC Royal, Jenny Bond, a également salué la performance de Kate pendant la crise de Covid.

«Lorsque nous reviendrons sur la pandémie de Covid-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés … mais nous nous souviendrons également des aspects positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé les horizons de la vie et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité.

Le produit du livre est remis à la National Portrait Gallery et à l’association caritative pour la santé mentale Mind.

Une vidéo publiée sur le compte Instagram @KensingtonRoyal, montrant Kate recevant une copie du livre, a accumulé plus de deux millions de vues.