Daniela Elser a expliqué comment Kate et les autres membres du cabinet sont tenus d’offrir une «performance transparente et parfaite» à chaque sortie. Dans une nouvelle chronique pour news.com.au, Mme Elser a analysé comment l’interaction de Kate avec Rami Malek sur le tapis rouge plus tôt ce mois-ci résume comment tout membre actif de la famille royale doit être en état d’alerte à tout moment.

« Pour le meilleur ou pour le pire [royalty] consiste à se glisser dans une confection Alexander McQueen à une épaule, comme l’a fait Kate, et, peu importe la privation de sommeil d’avoir un bébé, sortir en donnant une bonne duchesse », écrit l’expert royal.

« Vous ne pouvez pas bâiller au travail, avoir l’air de vous ennuyer ou perdre votre concentration pendant une seconde, car chaque clignement, syllabe et contraction sont photographiés et vidéos par la presse et le public des smartphones.

« Cela nécessite une performance parfaite et transparente à chaque fois. Mince. Temps. »

Lorsque l’acteur Rami Malek a fait référence à sa rencontre avec la duchesse de Cambridge en 2019, il a révélé qu’elle était « déconcertée » par sa question avant de changer de sujet.

« Je viens de regarder la princesse Kate à un moment donné et j’ai dit: » Cela doit être épuisant « , et elle a dit: » Pourquoi? Et j’ai dit : ‘Vous venez d’avoir un bébé, n’est-ce pas ?’ », s’est souvenu Malek lors d’une interview avec Jimmy Kimmel.

« Elle a été déconcertée et elle a dit : ‘Comment allez-vous ?’ Et j’ai dit : « Comment allez-vous ? » Et de la manière la plus majestueuse et la plus élégante, elle m’a jeté un coup d’œil, mais ça se voit. Imaginez-vous habillé à neuf, devant parler à tous ces acteurs.

« Ils sont si prudents, mais c’était tellement cool parce que je pense que je l’ai prise au dépourvu pendant une seconde et que j’avais ce look de, de la manière la plus élégante, professionnelle et royale, » Oui, c’est beaucoup d’avoir un enfant » . «

Mme Elser fait également référence à d’autres personnalités royales qui ont eu des problèmes d’adaptation au protocole royal n’ayant eu aucune formation.

«Ce sont de longs briefings et des périodes interminables de bavardages et de poignées de main dans les confins du Pays de Galles.

« Et il le fait encore et encore et encore et sans que personne ne vous loue particulièrement pour avoir fait ce qui n’est en fait que le strict minimum de HRH-dom. »