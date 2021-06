Kate est la clé du cœur de Harry alors que la duchesse tente de réparer la querelle des frères pour le mémorial de Diana | Royale | Nouvelles

Kate Middleton est une “grande pacificatrice”, selon Goldsmith

La rupture de William et Harry serait toujours à un stade incroyablement tendu, certains se demandant si le duc de Sussex reviendra même au Royaume-Uni comme prévu initialement le mois prochain. Les frères devaient dévoiler ensemble une statue commémorative de leur défunte mère à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire, le 1er juillet. Bien qu’il y ait eu des spéculations, Kate pourrait intervenir pour remplacer Harry s’il n’y assistait pas, un personnage qui était proche à Diana prédit que la duchesse de Cambridge aidera réellement les frères à se réconcilier pour l’occasion émouvante.

Steward Pearce était le coach privé de voix et de présence de Diana – il a travaillé avec elle tout au long des années 90, l’aidant à affiner ses compétences de prise de parole en public, sa posture et son expression.

S’adressant au Daily Express, il a affirmé que Kate jouerait un rôle central dans le rapprochement des frères en guerre.

Il a expliqué : « Elle est une artisane de la paix. Elle aime l’harmonie et l’équilibre. Regardez à quoi elle ressemble.

« Tout est en équilibre absolu, tout est toujours aussi précis.

«Bien sûr, si elle voyait ces deux garçons, dont elle sait qu’ils ont un lien très étroit, explorer des défis, je suis sûr qu’elle interviendrait et essaierait d’être le pacificateur.

«Mais je sens que toutes ces émotions ont été complètement démesurées.

Kate est la clé du cœur de Harry alors que la duchesse répare la querelle des frères pour le mémorial de Diana (Image: .)

Harry a appelé une fois Kate la “soeur” qu’il a toujours voulue mais qu’il n’a jamais eue (Image: .)

« Les frères royaux ne sont pas censés se disputer ? Oh, allez, soyons réalistes !

M. Pearce a ajouté que Kate partage certains des traits de Diana et a écouté attentivement les histoires que William et Harry ont racontées à propos de leur défunte mère – une décision qui l’aiderait inévitablement à réunir les frères.

Le duc de Sussex a décrit Kate comme la sœur qu’il a toujours voulue lorsque ses fiançailles avec William ont été annoncées en 2010.

Harry a déclaré au journal allemand Bild : « J’ai toujours voulu une sœur et maintenant j’en ai une.

“Je connais Kate depuis des années et c’est fantastique qu’elle fasse partie de la famille.”

Même lorsque la querelle de Harry et William était censée séparer les frères tout au long de 2019, Kate était régulièrement photographiée en train de rire avec son beau-frère en public.

Cependant, leur dispute s’est aggravée après que les Sussex ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux l’année dernière – et Kate a semblé se ranger du côté de son mari.

LIRE LA SUITE: Harry démystifié: la vidéo de Sussex et Cambridge contredit la demande de Duke

Kate a commencé à sortir avec William dans la vingtaine, elle connaît donc Harry depuis longtemps (Image: .)

Kate, William et Harry avaient l’habitude d’effectuer de nombreux engagements royaux ensemble (Image: .)

Les derniers fiançailles royales de Meghan et Harry à l’abbaye de Westminster en mars ont vu le couple tenter timidement de saluer les Cambridges avec un sourire.

Les images de ce jour suggèrent que Kate et William ont fait froid dans le dos à leurs beaux-parents.

Mais, lorsque Harry est ensuite retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, Kate a entamé une conversation avec lui en quittant la chapelle St George.

Le couple a ensuite engagé William dans leur discussion – avant que la duchesse de Cambridge ne s’avance, laissant les frères séparés parler en privé.

Kate a ensuite été saluée comme le « artisan de la paix » au sein de la famille royale, et il y avait de brefs espoirs que les frères se remettraient ensemble.

Lorsque William et le prince Charles ont ensuite eu une conversation de deux heures avec Harry au château de Windsor après le service, Kate aurait également plongé dans et hors des tentatives de pourparlers de paix.

A NE PAS MANQUER

Sophie Wessex combat les allégations selon lesquelles elle a snobé Harry aux funérailles de Philip [EXPLAINED]

Le face-à-face de Harry avec l’archevêque de Cantorbéry après la réclamation de Meghan [EXPOSED]

Sophie « désignée comme mentor de Meghan » avant le jibe de l’interview de Wessex [INSIGHT

A frostiness between the Sussexes and Cambridges was clear last March (Image: .)

However, concerns that Harry’s next onslaught against the Firm in his series, ‘The Me You Can’t See’, where he accuses his relatives of “total neglect”, have left fans worrying the gap between the Sussexes and the monarchy may now be too large to bridge.

But, Kate’s determination to hold the Royal Family together has been apparent in her previous diplomatic acts.

Royal commentator Emily Andrews said Kate worked relentlessly to bring William closer to his father Prince Charles recently, after years of not quite seeing eye to eye.

Kate helped to arrange Charles’ family portrait to mark his 70th birthday despite William and Harry’s fallout at the time.

Writing in the Mail on Sunday, Ms Andrews also claimed: “Last summer, Kate made sure that her family was back in time from their holiday in the Isles of Scilly to coincide with Charles’ stay, so ‘Grandpa’ could give birthday presents to seven-year-old George.”

Kate is known as a “peacemaker” within the Royal Family (Image: .)

Kate helped bring Charles and William closer together (Image: .)

William and Charles are now thought to be “more aligned” in their attitudes than ever before, and have bonded over their shared destinies of one day inheriting the throne.

Kate also allegedly told friends that it was not too late to “pull Harry and Meghan back” into the royal fold before their bombshell Oprah Winfrey interview aired in March, according to The Telegraph’s Camilla Tominey.

Kate’s uncle Gary Goldsmith even told Closer magazine: “If anyone can bring peace to the royals, Kate can.

“Kate is a brilliant arbiter and peacemaker. Every bone in her body is about making friends and doing the best she can…she’s trying to mediate.”