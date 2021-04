Kate est une «colle» qui unit la famille royale et un rôle «cimenté» aux funérailles de Philip | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a été félicitée pour avoir agi en tant qu’artisan de la paix entre les frères en guerre, le prince William et le prince Harry, lors des funérailles du duc d’Édimbourg. Kate a également démontré ce qui a été considéré comme sa relation d’approfondissement avec le prince Charles et la reine.

La duchesse a été aperçue en train d’embrasser son beau-père le prince de Galles, visiblement désemparé, sur la joue à un moment donné.

Et elle portait un collier ras du cou en perles emprunté à Sa Majesté.

Le rédacteur royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré que le rôle de Kate en tant que “membre central” de la famille royale avait été “cimenté” lors des funérailles de Philip.

Et selon un initié, la duchesse pourrait aider à réparer la fracture entre William et Harry.

La source a déclaré au journal: «Dans les coulisses, elle est la colle qui en retient une grande partie.

«Elle n’est pas du genre dramatique, mais plus encore de l’auditeur qui proposera un plan d’action.

«Peut-être qu’elle sera la force unificatrice des frères pour guérir leur division.

«Elle ne voudrait pas que les choses continuent comme elles sont, malgré les choses qui ont été dites.

“Changement sans doute au sommet, avec la reine transférant plus de responsabilités au prince de Galles et, bien sûr, à William. Qu’est-ce que cela signifie pour Kate?

«Cela signifie qu’elle sera encore plus à l’avant-plan et au centre, et ce que vous avez vu au cours des deux dernières années, c’est qu’elle a définitivement gagné en confiance pour ce faire.

«Avec le duc et la duchesse de Sussex hors de la photo, et jamais susceptibles de revenir, on pourrait penser que c’est leur temps.

«À un moment donné, ils ont peut-être pensé qu’ils étaient surchargés, mais en réalité, ils ont un parcours clair.

«Ils peuvent travailler sur les projets qu’ils souhaitent et qui, selon eux, peuvent avoir le plus d’impact. Mais ils peuvent aussi poursuivre le travail de la monarchie à leur manière, en défendant les valeurs de ceux qui les ont précédés tout en le rendant pertinent pour une nouvelle génération.

“Ça va être une période très excitante.”

Harry et Meghan Markle ont plongé la famille royale dans la crise avec leur interview à la bombe d’Oprah Winfrey, qui a eu lieu un an après Megxit.

Le retour de Harry en Grande-Bretagne est intervenu quelques semaines à peine après l’interview télévisée controversée, qui a vu les Sussex faire une série de déclarations étonnantes sur la monarchie.