Kate et l’aide du prince William partagent un doux message après avoir quitté leur rôle | Royale | Des nouvelles

M. Knauf a quitté son poste de directeur général de la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge à la fin de l’année. Il s’est rendu sur LinkedIn aujourd’hui pour publier un doux message exprimant sa fierté de son travail avec William et Kate.

M. Knauf a déclaré : » Alors qu’une nouvelle année commence, un chapitre se termine pour moi.

« Après sept ans à travailler pour le duc et la duchesse de Cambridge au palais de Kensington et à la Royal Foundation, je déménage en Inde pour rejoindre mon mari dans le cadre d’un poste diplomatique.

« Être secrétaire à la communication puis PDG de la fondation a été le privilège de ma carrière.

« Nous avons construit des plateformes puissantes comme Heads Together, le prix Earthshot et le Center for Early Childhood.

« J’ai voyagé dans 36 pays et dans tous les coins du Royaume-Uni et je me suis fait de nouveaux amis incroyables en cours de route.

« J’ai été si fier de soutenir le leadership unique et optimiste du duc et de la duchesse pendant une période où nous avons été confrontés à une pandémie, à la crise climatique, à un changement radical dans nos attitudes envers la santé mentale, et bien plus encore.

« Je suis reconnaissant à tous nos partenaires et supporters qui ont cru en notre capacité à réaliser des choses extraordinaires en travaillant ensemble.

Il est devenu le secrétaire à la communication des Cambridges et du prince Harry en 2015 avant de diriger l’équipe de presse du duc et de la duchesse de Sussex.

M. Knauf a dirigé un examen du rôle et de la structure de la Fondation royale à partir de mars 2019 avant de devenir son directeur général en septembre de la même année.

Lorsque le départ de M. Knauf a été annoncé l’année dernière, William et Kate ont déclaré: « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour son travail acharné et son engagement, à la fois à la Fondation royale et auparavant en tant que secrétaire aux communications.

« Depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur général, Jason a conduit à un changement positif, faisant de notre vision de notre travail caritatif et des causes qui comptent le plus pour nous une réalité.

« Nous sommes tristes de le voir partir, mais nous lui souhaitons tout le meilleur dans sa future carrière. »

M. Knauf a déclaré: « Travailler avec le duc et la duchesse de Cambridge a été le privilège de ma carrière.

« Je serai toujours reconnaissant de l’opportunité que j’ai eue de soutenir leur leadership au Royaume-Uni et à l’international. »