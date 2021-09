Kate et le prince William déménager à Windsor avec des enfants serait une «situation idéale» | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge envisageraient de déménager de Londres à Windsor avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. L’expert royal Katie Nicholl a déclaré que la ville serait la “situation idéale”, car le couple serait suffisamment proche de la capitale pour revenir pour des engagements royaux.

Mme Nicholl a affirmé que William et Kate, qui vivent au palais de Kensington, n’ont “jamais apprécié le chaos” de Londres.

L’auteur royal a ajouté qu’ils n’avaient pas non plus assez d’intimité dans leur résidence du palais.

Les Cambridges ont également Anmer Hall à Norfolk, où ils passent souvent les week-ends et les vacances scolaires, mais Mme Nicholl a souligné qu’il n’est pas aussi proche de la capitale que Windsor.

Le biographe royal a déclaré à OK ! : « Ni William ni Kate n’ont jamais été des Londoniens et n’ont jamais apprécié le chaos de la ville.

“Bien que leur maison à Kensington Palace soit hautement sécurisée, ils se sont souvent sentis négligés et manquaient d’intimité.

« Plus leurs enfants vieillissent, plus cela devient évident.

“Ils adorent être à Anmer, mais ils ont besoin d’une base proche de la capitale pour pouvoir facilement revenir pour des engagements publics et des événements.

La reine est principalement basée au château de Windsor, plutôt qu’au palais de Buckingham, depuis le début de la pandémie.

Une source avait précédemment affirmé que Windsor serait le “compromis parfait” pour William et Kate.

L’initié a déclaré au Mail on Sunday: “Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère à East Anglia et c’était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment.

“C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis.

“Ils envisagent des options dans la région.”

Le prince Andrew et Sarah Ferguson font partie des autres membres de la famille royale vivant dans la ville.

Le duc et la duchesse d’York, qui ont divorcé en 1996, partagent leur résidence Royal Lodge.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank vivent également à Frogmore Cottage, l’ancienne résidence de Meghan Markle et du prince Harry à Windsor.