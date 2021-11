Kate et le prince William éblouissent lors d’un événement étoilé avec Ed Sheeran et James Blunt | Royale | Nouvelles

Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a révélé sur Twitter : « Comme prévu, le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à la Royal Variety Performance au Royal Albert Hall de Londres le jeudi 18 novembre. »

La célébration de cette année marque « exactement cent ans de patronage du monarque régnant, à commencer par le roi George V en 1921 », selon le Royal Albert Hall.

Le lieu a ajouté, à l’excitation des fans royaux: « La représentation de cette année devrait être l’un des spectacles les plus mémorables et les plus agréables de la Royal Variety de sa longue histoire. »

La Royal Variety Performance de cette année verra Alan Carr en tant qu’hôte et une distribution musicale étoilée d’Ed Sheeran, Sir Rod Stewart, James Blunt et Anne-Marie, entre autres grands noms musicaux.

Les acteurs de Moulin Rought et Mathilde monteront sur scène, ainsi que les interprètes du Cirque du Soleil.

PLUS À VENIR…