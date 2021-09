Kate et le prince William mettent de côté leurs projets de visite en Australie alors que la princesse Anne s’intensifie | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate ne devraient plus se rendre en Australie dans les mois à venir, car la princesse Anne se dirigerait vers le pays du Commonwealth au début de 2022. La princesse royale se rendra en Nouvelle-Galles du Sud en sa qualité de présidente du Royal Agricultural Society of the Commonwealth, son premier voyage dans le pays depuis 2009.

L’expert royal Russell Myers a déclaré au programme Australian Today: “Nous étions censés avoir la tournée de William et Kate, pour venir voir les hommes et les femmes héroïques lutter contre les feux de brousse – cela semble il y a si longtemps.

“Ensuite, nous avons eu la pandémie et maintenant il est possible que la princesse Anne vienne en Nouvelle-Galles du Sud avec la Royal Agricultural Society, peut-être au début de 2022.

“Je suis vraiment excité à ce sujet, vous devriez l’être aussi et j’espère que nous serons tous sans Covid et que nous vivrons tous une vie très normale et accueillerons à nouveau les membres de la famille royale.”

Le prince William et Kate avaient été bien accueillis par le public australien lors de leur tournée de 3 semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014.

La tournée avait également marqué le premier voyage du prince George à l’étranger, alors qu’il accompagnait ses parents à Sydney, Adélaïde, Brisbane et Canberra.

À la suite des feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud qui se sont produits pendant la saison estivale 2019-2020, il a été largement supposé que les Cambridges visiteraient la région pour rencontrer les habitants et les premiers intervenants.

L’Australie a subi l’un de ses pires feux de brousse au cours de cette période, détruisant plus de 5 000 bâtiments et tuant 34 personnes, dont un certain nombre de pompiers.

Les incendies ont fait rage de septembre 2019 à mars 2020, brûlant environ 18,6 millions d’hectares de terres.

Le spectacle annuel de Pâques est organisé par la Royal Agricultural Society, dont la princesse Anne est la présidente.

Elle a repris le rôle de son père, le duc d’Édimbourg en 2011, bien qu’il soit resté un patron de la société jusqu’à sa mort plus tôt cette année.

Plusieurs membres de la famille royale devraient effectuer des tournées à travers la Grande-Bretagne et le Commonwealth au cours de la prochaine année, dans le cadre de la célébration du jubilé de platine de la reine.

La reine Elizabeth II fêtera ses 70 ans sur le trône, avec un jour férié de quatre jours qui aura lieu du 2 au 5 juin.