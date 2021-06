Kate et le prince William «n’ont pas exclu» le bébé royal numéro quatre | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge sont déjà les parents du prince George, sept ans, de la princesse Charlotte, six ans, et du prince Louis, trois ans. Mais l’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré qu’il “ne serait pas surpris” si William, 38 ans, et Kate, 39 ans, décident d’avoir un quatrième enfant.

L’expert royal a déclaré que les enfants du couple “font ressortir le meilleur d’eux” et a ajouté que la duchesse est une “mère naturelle”.

M. Larcombe a dit OK ! magazine : “Je ne pense pas que Kate et William aient jamais exclu la possibilité du bébé numéro quatre.

“Leurs enfants font vraiment ressortir le meilleur d’eux et Kate est une mère naturelle et très attachée aux enfants.

“Avec Kate, malgré sa concentration sur son devoir royal, sa famille passe toujours en premier.

“Je ne serais pas surpris qu’ils décident d’un autre bébé.”

L’auteur royal Katie Nicholl a ajouté: “Kate n’a pas caché qu’elle voulait un quatrième bébé, mais William s’est toujours contenté de trois.”

La duchesse a été aperçue plusieurs fois en train de roucouler sur des bébés lors de sa tournée en Écosse avec William la semaine dernière.

Lors d’une visite à Starbank Park à Édimbourg jeudi dernier, Kate a discuté avec les nouveaux parents Natalie Randamy, 31 ans, et Rory Stewart, 29 ans, et leur fille de neuf mois Penelope.

LIRE LA SUITE: Les rôles de Kate et du prince William se sont inversés au milieu du drame du prince Harry

En février, une source a déclaré à Us Weekly que Kate et William voulaient devenir une famille de six personnes.

L’initié a déclaré: “Avoir quatre enfants a toujours fait partie du plan de Kate.

“Elle a mis l’idée en attente quand [the coronavirus pandemic] touché, mais maintenant il y a de la lumière au bout du tunnel avec le vaccin et [Prince George and Princess Charlotte] devrait retourner à l’école en avril.

« Elle se sent prête à recommencer. »

Kate et William ont accueilli leur premier enfant George en 2013 – deux ans après leur mariage.

Charlotte a suivi en 2015 et leur plus jeune enfant Louis est arrivé en 2018.

La duchesse a souffert de graves nausées matinales au cours de ses trois grossesses.

Dans une interview en podcast en 2020, Kate a admis que cela signifiait qu’elle n’était “pas la plus heureuse des personnes enceintes”.