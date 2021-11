Kate, le prince William, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont fait front commun cette semaine à la COP26, où ils ont assisté à une série d’engagements axés sur leurs projets et travaux environnementaux. Et ils ont été particulièrement attentifs à choisir des moyens de transport respectueux de l’environnement depuis et vers Glasgow, où se déroule le sommet sur le changement climatique.

Cependant, la commentatrice royale Camilla Tominey a averti qu’ils devaient suivre les choix écologiques s’ils voulaient rester crédibles dans leurs plaidoyers pour sauver la terre de la hausse des températures et de la pollution.

En particulier, la famille royale devrait trouver une alternative à l’utilisation de jets privés incroyablement polluants, a-t-elle déclaré.

Écrivant dans le bulletin royal hebdomadaire du Telegraph Your Royal Appointment, Mme Tominey a déclaré: « Alors que le prince de Galles et le duc de Cambridge ont prononcé des discours percutants qui ont été bien reçus, ils doivent également maintenant mettre leurs paroles en pratique en se passant complètement de cette forme hypocrite de voyage à partir de maintenant.

« Pour être juste, William et Kate devraient être félicités pour avoir pris le train pour l’Écosse à cette occasion, alors que Charles a apparemment volé de Rome à Glasgow sur un vol de la RAF fonctionnant au carburant d’aviation durable.

« Mais s’ils veulent rester des voix crédibles sur cette question totémique, ils doivent continuer à voyager de manière durable plutôt que de revenir à leur ancien mode de vie de jet-set. »

Par le passé, la famille royale expliquait le choix de voyager en jet privé en évoquant des problèmes de sécurité et de timing.

Plusieurs participants à la COP26 ont été critiqués pour avoir volé jusqu’au sommet sur le changement climatique en utilisant des jets privés.

Selon Matt Finch, du groupe de campagne Transports et Environnement, le jet privé moyen émet deux tonnes de CO2 pour chaque heure de vol.

En comparaison, un citoyen ordinaire consomme environ huit tonnes de CO2 par an.

Il a déclaré au Daily Record: « On ne soulignera jamais assez à quel point les jets privés sont mauvais pour l’environnement, c’est la pire façon de voyager à des kilomètres.

« Nos recherches ont montré que la plupart des trajets pouvaient facilement être effectués sur des vols réguliers.

« Les jets privés sont très prestigieux mais il est difficile d’éviter l’hypocrisie d’en utiliser un tout en prétendant lutter contre le changement climatique.

« Pour mettre les choses en contexte, l’empreinte carbone totale d’un citoyen ordinaire – y compris partout où il voyage et tout ce qu’il consomme – est d’environ huit tonnes par an.

« Ainsi, un cadre ou un politicien prenant un vol privé long-courrier brûlera plus de CO2 que plusieurs personnes normales en un an. »

Tous les membres de la famille royale présents à la COP26 sont restés à l’écart des jets privés également lorsqu’ils ont quitté le sommet.

Kate est retournée en Angleterre lundi soir sur un service aérien régulier – tout comme Camilla le lendemain.

Le duc de Cambridge est rentré chez lui mardi soir de Glasgow en train, le même moyen de transport qu’il avait choisi pour rejoindre l’Écosse en début de semaine.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a noté que le prince Charles avait adopté des avions propulsés par du carburant d’aviation durable fabriqué à partir de déchets.

Il a tweeté mercredi : « Le problème, c’est que le carburant n’en est qu’à ses balbutiements et qu’il n’y a pas partout des stocks abondants.

« Mais Charles essaie d’aider à le faire avancer et de faire pression sur le gouvernement pour garantir la disponibilité de carburant durable si les ministres veulent qu’il fasse voyager quelqu’un au nom de HMG. »

Le prince Charles, qui a lancé des avertissements sur le changement climatique, le plastique et la pollution de l’air au cours des cinq dernières décennies, a également adopté un carburant alternatif avec ses voitures.

Le mois dernier, il a déclaré à la BBC qu’il exploitait son Aston Martin avec « le surplus de vin blanc anglais et de lactosérum provenant du processus de fabrication du fromage ».

En 2018, il est devenu le premier membre de la famille royale à adopter une voiture tout électrique en achetant une Jaguar I-Paces.