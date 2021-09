Kate et le prince William vont mettre de côté le bébé n°4 envisage de se concentrer sur le devoir royal | Royale | Nouvelles

in

Nick Bullen, le co-fondateur de True Royalty TV, a rejeté les rumeurs selon lesquelles Kate, la duchesse de Cambridge serait enceinte car il a déclaré que la duchesse et le prince William ne cherchaient plus à ajouter à leur famille mais cherchaient plutôt à soutenir la reine au cours de la prochaine 12 mois. Il a souligné que le jubilé de platine de Sa Majesté en 2022 signifierait qu’il est essentiel que tous les gros titres concernent la reine Elizabeth et ne se concentrent pas sur les autres membres de la famille royale, car Cambridge cherche à prioriser le travail.

M. Bullen a souligné qu’il n’était au courant d’aucune information sur la grossesse de Kate, mais qu’il était certain qu’un nouveau bébé n’était pas dans les plans pour le couple royal.

Il a déclaré: «Je pense qu’ils pensent qu’ils ont une famille assez parfaite.

“Je pense que Kate est toujours très désireuse de suivre ses parents et d’avoir cette famille de cinq personnes et je pense qu’elle s’arrêtera ici.”

M. Bullen a ensuite révélé comment, lors d’un déjeuner avec une source proche de Cambridge, on lui avait dit que Kate et le prince William étaient “vraiment concentrés au cours des douze prochains mois sur leur travail”.

Il a souligné : « Ils auront tous les deux 40 ans l’année prochaine et ils ont vraiment envie de promouvoir leurs œuvres caritatives, leurs initiatives, leurs fondations.

“Les 12 prochains mois sont consacrés au travail – pas à un nouveau bébé.”

L’expert royal est allé plus loin en dissipant les rumeurs de bébé, ajoutant que l’année prochaine sera plutôt “beaucoup de soutien à la reine” alors que la liste des fonctions royales s’allonge pour les Cambridge.

M. Bullen a souligné: “L’année prochaine, c’est l’année du jubilé de platine de la reine, tous les membres de la famille royale sont très conscients du fait que c’est son année, ils doivent la soutenir.

Il a déclaré à l’émission australienne Today: “Je pense que la duchesse n’est pas enceinte, je pense que certaines personnes se sont demandé où était Kate? Mais où se trouve vraiment la vérité, c’est qu’elles ont été en vacances.

“Il y a normalement un accord entre la presse et les Royals sur le fait que s’ils sont en vacances, les enfants ne sont pas suivis. Le [photographers] laissez-les tranquilles pendant les vacances.”

Cela vient du fait que Yahoo a annoncé que le prince William était officiellement retourné au travail après avoir pris un congé pendant l’été pour passer du temps avec sa famille.

Alors que mercredi, la duchesse de Cambridge est apparue lors de sa première sortie depuis des mois à la RAF Brize Norton où elle a rencontré ceux qui ont aidé à l’évacuation de l’Afghanistan.